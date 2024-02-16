Вкуснейшие сорта томатов: сочные и мясистые, они пользуются особой популярностью у садоводов

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Пять самых популярных сортов томатов

2:11
Садоводство » Овощи

Эти сорта томатов очень востребованы, так как отличаются высокой урожайностью и отличным вкусовыми качествами. Дзен-канал "Моя прекрасная дача" рассказал о них.

Пять самых популярных сортов томатов
Фото: This is of my own making by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. "Загадка природы". Этот сорт характеризуется крупными, округлыми плодами и мясистой текстурой. Он популярен благодаря своему сладкому вкусу. Средний вес плодов 300-350 г, цвет оранжевый. Минус: если не собирать плоды своевременно, они могут трескаться и иметь неправильную форм.

2. "Амурский тигр". Он очень похож на "Полосатый шоколад". По вкусу они абсолютно идентичны. Этот сорт томатов высокорослый, среднеспелый, крупноплодный и имеет сладкий вкус. Средний вес плодов 200 г.

3. "Бычье сердце". Крупный репродуктивный сорт томатов с мясистыми плодами в форме сердца и насыщенным томатным вкусом. Этот сорт томатов высокорослый, среднеспелый и может достигать плодов весом до 800 г. Средний вес составляет 300-500 г.

4. "Сто пудов". Популярный сорт томатов среди любителей благодаря своим крупным плодам и простому помидорному вкусу. Его удобно использовать для консервации и заготовок на зиму. Он просто создан для этого. Этот сорт крупноплодный, высокоурожайный, с ребристой поверхностью и насыщенно-красной кожицей. Средний вес плодов составляет 400-500 г.

5. "Бизон". Он может быть оранжевым, красным, жёлтым, розовым, чёрным, и все они одинаково прекрасны и по виду, и по вкусу. Он может достигать довольно крупных размеров, с плодами массой до 800 г. По вкусу он насыщенный и сложный, с идеальным балансом сладости и кислотности. Этот сорт томатов высокорослый, урожайный, среднеспелый. Его плоды крупные, средний вес составляет 400-500 г. Минусы: из-за большого размера кистей, многие из них нужно подвязывать, чтобы они не сломались.

Самый ЗАГАДОЧНЫЙ сорт ТОМАТА! Его сразу же хочется съесть! Загадка природы и Канадское наследие.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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