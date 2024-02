Вкуснейшие сорта томатов: сочные и мясистые, они пользуются особой популярностью у садоводов

Your browser does not support the audio element.

Эти сорта томатов очень востребованы, так как отличаются высокой урожайностью и отличным вкусовыми качествами. Дзен-канал "Моя прекрасная дача" рассказал о них.

Фото: This is of my own making by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported