Посадите эти неприхотливые цветы-однолетники: садоводы выбирают из из-за многообразия оттенков и неприхотливости

Астры - цветы, которые не теряют своей популярности

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Астры остаются постоянным украшением практически каждого сада, несмотря на появление новых сортов садовых растений. Их широкое разнообразие форм, размеров и ярких окрасок делает популярными и любимыми среди садоводов.

Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Цветовая гамма астр варьирует от стандартных белых, красных, желтых и фиолетовых оттенков до кремовых, малиновых, карминных, синих и сиреневых тона. Высота однолетних астр может колебаться от 25 до 90 см, а период цветения зависит от конкретного сорта.

Лучше всего астры процветают на солнечных участках, хотя могут переносить и небольшую тень. Они неприхотливы к типу почвы, но для достижения максимальной декоративности рекомендуется выбирать питательную и водопроницаемую почву, избегая сырых мест и зоны застоя влаги, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Оптимальное расстояние между кустиками зависит от их высоты: для низких сортов — около 20 см, для среднерослых — около 30 см, а для высоких — около 40 см.

Астры не требуют частых поливов. Подкормки рекомендуется проводить пару раз за лето, используя комплексные минеральные удобрения.