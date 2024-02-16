Эти рекомендации помогут получить богатый урожай крупной сочной клубники

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Пять советов по выращиванию клубники

1:28
Садоводство » Советы

Чтобы получить богатый урожай клубники, следуйте этим советам. Есть несколько составляющих успеха в выращивании этой культуры.

Пять советов по выращиванию клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Lynn Betts is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NRCSCA00006_-_California_(527)(NRCS_Photo_Gallery).tif

Первый совет заключается в выборе правильных сортов клубники для посадки. Дзен-канал "Моя прекрасная дача" рекомендует сорта "Гигантелла Максим", "Холидей", "Гора Эверест", "Мормолада", "Хоней".

Второй совет касается периодичности пересадки. Каждые 2-3 года нужно менять место клубники для её омоложения, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".

Третий совет касается увлажнения места посадки. Клубника нуждается в регулярном поливе, особенно во время формирования цветочных почек.

Четвёртый совет касается правильного удобрения. Клубнику необходимо удобрять трижды за сезон.

Первое удобрение проводится весной после тщательной очистки кустов от сухих листьев. В разрыхлённую и увлажненную почву вносят один литр раствора коровяка или аммиачной селитры. В период начала цветения, когда только начинают формироваться бутоны, под каждый куст добавляют по одному литру раствора нитрофоски. После того как растения отцветут, под каждый куст следует внести любое комплексное минеральное удобрение.

Пятый совет касается мульчирования грядок. Процедура помогает избавиться от сорняков, сохранить влажность почвы и обеспечить чистоту и сухость ягод.

Подкормите свою клубнику по этой схеме и удивитесь полученному урожаю!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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