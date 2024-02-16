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Рассказываем как поступать, когда переросла рассада: её можно спасти

Что делать, если переросла рассада

2:15
Садоводство » Советы

Переросшая рассада может стать серьезной проблемой для любого садовода или огородника. Ведь вместо здоровых и крепких растений, которые можно высадить в грунт и получить хороший урожай, вы получаете слабые и нездоровые растения, которые могут не выжить в открытом грунте. Но не отчаивайтесь, существуют несколько способов, которые помогут вам исправить ситуацию и спасти переросшую рассаду.

Что делать, если переросла рассада

Изначально необходимо определить, что именно стало причиной перероста рассады. Это может быть связано с недостатком света, неправильным поливом, недостатком питательных веществ в почве или неправильным выбором сорта растения. После того, как вы определите причину, можно приступать к исправлению ситуации.

Если причиной перероста стал недостаток света, то необходимо обеспечить растениям дополнительное освещение. Для этого можно использовать специальные фитолампы или просто расположить рассаду под искусственным освещением, например, под лампой. Важно помнить, что растения нуждаются в определенном количестве света в зависимости от вида и сорта, поэтому необходимо изучить требования к свету для каждого растения.

Если причина в неправильном поливе, то необходимо пересмотреть его режим. Рассада нуждается в умеренном поливе, необходимо следить за тем, чтобы почва была влажной, но не пересушенной или переувлажненной. Также важно обратить внимание на качество воды, которой поливаются растения. Если она содержит большое количество хлора или других химических веществ, это может негативно сказаться на росте растений.

Если причиной перероста стал недостаток питательных веществ в почве, то необходимо подкормить рассаду. Для этого можно использовать специальные удобрения для рассады или приготовить органическое удобрение из перегноя или компоста. Важно помнить, что переизбыток питательных веществ также может быть вреден для растений, поэтому не переусердствуйте с подкормкой.

В случае неправильного выбора сорта растения вам придется пересадить рассаду в более подходящую почву или выбрать другой сорт. Не все растения одинаково хорошо растут в одних и тех же условиях, поэтому важно изучить требования к почве и условиям.

Рассада переросла, что делать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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