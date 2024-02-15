Соберёте два урожая этого сорта цветной капусты: соцветия не только красивые, но и очень вкусные

Сорт цветной капусты "Елена Прекрасная" даёт прекрасный урожай

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт цветной капусты уникален тем, что способен давать два урожая за один вегетационный период. Все соцветия прекрасно завязываются, они крупные, не распускаются и не темнеют. Садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача" поделился опытом выращивания сорта "Елена Прекрасная".

Фото: flickr.com by McKay Savage from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый посев семян для раннего урожая садовод сделал в середине марта, а пересадку рассады на постоянное место произвёл в конце апреля, после чего покрыл их пластиковыми бутылками на две недели. За это время рассада хорошо прижилась и начала активно расти.

Первый урожай был собран в начале июля. Второй урожай, выращенный в начале мая, дал возможность собирать капусту в августе.

Капуста была крупной, соцветия — упругими, плотными и красивого белого цвета. Они имели нежный вкус, характерный для этого вида овощей.

Капуста не заразилась болезнями во время выращивания, но пришлось немного побороться с вредителями, которые пытались объесть листья.