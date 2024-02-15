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Соберёте два урожая этого сорта цветной капусты: соцветия не только красивые, но и очень вкусные

Сорт цветной капусты "Елена Прекрасная" даёт прекрасный урожай

1:03
Садоводство » Овощи

Этот сорт цветной капусты уникален тем, что способен давать два урожая за один вегетационный период. Все соцветия прекрасно завязываются, они крупные, не распускаются и не темнеют. Садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача" поделился опытом выращивания сорта "Елена Прекрасная".

Сорт цветной капусты "Елена Прекрасная" даёт прекрасный урожай
Фото: flickr.com by McKay Savage from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый посев семян для раннего урожая садовод сделал в середине марта, а пересадку рассады на постоянное место произвёл в конце апреля, после чего покрыл их пластиковыми бутылками на две недели. За это время рассада хорошо прижилась и начала активно расти.

Первый урожай был собран в начале июля. Второй урожай, выращенный в начале мая, дал возможность собирать капусту в августе.

Капуста была крупной, соцветия — упругими, плотными и красивого белого цвета. Они имели нежный вкус, характерный для этого вида овощей.

Капуста не заразилась болезнями во время выращивания, но пришлось немного побороться с вредителями, которые пытались объесть листья.

Такой капусты вы еще не ели!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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