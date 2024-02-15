Соберёте два урожая этого сорта цветной капусты: соцветия не только красивые, но и очень вкусные

Этот сорт цветной капусты уникален тем, что способен давать два урожая за один вегетационный период. Все соцветия прекрасно завязываются, они крупные, не распускаются и не темнеют. Садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача" поделился опытом выращивания сорта "Елена Прекрасная".
Первый посев семян для раннего урожая садовод сделал в середине марта, а пересадку рассады на постоянное место произвёл в конце апреля, после чего покрыл их пластиковыми бутылками на две недели. За это время рассада хорошо прижилась и начала активно расти.
Первый урожай был собран в начале июля. Второй урожай, выращенный в начале мая, дал возможность собирать капусту в августе.
Капуста была крупной, соцветия — упругими, плотными и красивого белого цвета. Они имели нежный вкус, характерный для этого вида овощей.
Капуста не заразилась болезнями во время выращивания, но пришлось немного побороться с вредителями, которые пытались объесть листья.
Весна - это время, когда садоводы начинают готовить свои сады к новому сезону. И одной из важных задач в этот период является обрезка малины. Это не только помогает улучшить урожайность кустов, но и способствует их здоровому росту и развитию. Делимся тонкостями обрезки малины весной, чтобы вы могли получить максимальный урожай и насладиться вкусными ягодами.