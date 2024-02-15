Этот цветок не утратил своей популярности: садоводы любят его за акварельную окраску и неприхотливость

Украсьте сад ирисами

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ирисы придают саду особый шарм благодаря своей акварельной окраске и уникальной форме цветков. Они выглядят изящно как в цветнике, так и в букете, что делает их любимыми среди многих садоводов.

Фото: Own work by Kor!An is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Высота растений зависит от их вида и может варьироваться от 20 до более чем 70 см. Их листья длинные и плоские, собранные у основания в пучок. Они цветут с мая по июль, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Цветовая палитра ирисов включает все оттенки от белоснежного и кремового до ярких фиолетовых и оранжевых. Редко встречаются однотонные окрасы.

Для посадки ирисов выбирают солнечные места, хотя некоторые сорта хорошо растут и в небольшой тени. Грунт должен быть питательным и хорошо дренированным, их не высаживают в местах близкого залегания грунтовых вод или скапливающейся влаги.

Важно обильно поливать ирисы в период формирования бутонов, а затем поливать по мере высыхания верхнего слоя грунта. Ирисам требуются удобрения, но органические удобрения лучше избегать, чаще всего используют жидкие минеральные составы в качестве удобрений.