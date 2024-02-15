Залили комнатные цветы и ужасаетесь плесени в горшках? Вот что вам надо сделать для избавления от неё

Профилактика и борьба с плесенью у комнатных растений: Понимание причин и эффективные методы

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Как и у человека, у комнатных растений могут возникнуть различные заболевания при неправильном уходе. Особенно часто это происходит в холодное время года, когда на почве у цветов появляется налет, окрашенный в желтоватые или белесые оттенки.

Фото: commons.wikimedia. org by Evgeny Pelevin is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Плесень, как правило, обнаруживается на стенах горшков у тех растений, которые не требуют интенсивного полива и не способны быстро впитывать влагу. Особое внимание стоит уделить цветам, которые в зимний период не требуют частого полива: кактусы, алоэ, молочай, денежное дерево, сансевиерия, фиалки.

Появление грибковой инфекции в горшках с растениями требует оперативного реагирования, поскольку плесень представляет угрозу не только для растений, но и для человека.

Одной из причин появления плесени может быть избыток влаги или неправильно выбранное место для цветка, поскольку не все растения одинаково переносят тень и влажность.

Также к некачественному грунту и дренажу можно отнести вину в развитии плесени, а слишком частый полив стимулирует процесс ее формирования.

В случае появления плесени в горшках с комнатными растениями рекомендуется удалить верхний слой грунта и обработать оставшуюся почву специальным раствором. Смесь, содержащая 1 чайную ложку лимонного сока или марганцовки в стакане воды, эффективно предотвратит дальнейшее размножение плесени.