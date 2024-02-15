Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бастрыкин потребовал доклад о жилищных условиях в поселке Оконешниково
Генсек НАТО Столтенберг: блок планирует поставить ВСУ миллион беспилотников
Юрист объяснила, почему жители первого и второго этажей должны платить за лифт
В воздухе Уфы на 2,2 раза нашли превышение содержания кумола
Психиатр Макеева рассказала, что физические нагрузки вылечат синдром хронической усталости
Американские ученые обнаружили способность рыбы длинноперый губан видеть кожей
Тайны ресторанного варения пельменей: как приготовить идеальное блюдо из полуфабрикатов
Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до июля
Превратим старую сковороду в антипригарное чудо: простой способ с солью, который используют опытные хозяйки
Залили комнатные цветы и ужасаетесь плесени в горшках? Вот что вам надо сделать для избавления от неё

Профилактика и борьба с плесенью у комнатных растений: Понимание причин и эффективные методы

1:25
Садоводство » Комнатные цветы

Как и у человека, у комнатных растений могут возникнуть различные заболевания при неправильном уходе. Особенно часто это происходит в холодное время года, когда на почве у цветов появляется налет, окрашенный в желтоватые или белесые оттенки.

Профилактика и борьба с плесенью у комнатных растений: Понимание причин и эффективные методы
Фото: commons.wikimedia. org by Evgeny Pelevin is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Плесень, как правило, обнаруживается на стенах горшков у тех растений, которые не требуют интенсивного полива и не способны быстро впитывать влагу. Особое внимание стоит уделить цветам, которые в зимний период не требуют частого полива: кактусы, алоэ, молочай, денежное дерево, сансевиерия, фиалки.

Появление грибковой инфекции в горшках с растениями требует оперативного реагирования, поскольку плесень представляет угрозу не только для растений, но и для человека.

Одной из причин появления плесени может быть избыток влаги или неправильно выбранное место для цветка, поскольку не все растения одинаково переносят тень и влажность.

Также к некачественному грунту и дренажу можно отнести вину в развитии плесени, а слишком частый полив стимулирует процесс ее формирования.

В случае появления плесени в горшках с комнатными растениями рекомендуется удалить верхний слой грунта и обработать оставшуюся почву специальным раствором. Смесь, содержащая 1 чайную ложку лимонного сока или марганцовки в стакане воды, эффективно предотвратит дальнейшее размножение плесени.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев РФ объявила в розыск первое лицо Эстонии премьера Каллас. Это только начало Любовь Степушова
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
В воздухе Уфы на 2,2 раза нашли превышение содержания кумола
Психиатр Макеева рассказала, что физические нагрузки вылечат синдром хронической усталости
Американские ученые обнаружили способность рыбы длинноперый губан видеть кожей
Тайны ресторанного варения пельменей: как приготовить идеальное блюдо из полуфабрикатов
Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до июля
Превратим старую сковороду в антипригарное чудо: простой способ с солью, который используют опытные хозяйки
Семь красных флагов мастера по маникюру: проверь, есть ли они у твоего
Российские ракеты уничтожили военные объекты Украины в Киевской и городе Днепр
Эксперт по туризму представил основные правила для посещения КНДР
Комнатные растения, которым не нужно много света
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников