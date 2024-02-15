4 средства, которые надолго уничтожат сорняки: соседи подумают, что вас Бог по голове погладил

Эффективные средства для борьбы с сорняками без вреда для природы

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Сорняки могут стать настоящим вызовом для дачников, создавая не только проблемы с эстетикой сада, но и угрожая урожаю. Для борьбы с ними дачники обычно прибегают к химическим средствам, но существуют альтернативы, не оставляющие вредных следов в окружающей среде.

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Глифос: Этот популярный препарат, распространенный в более чем 50 странах мира, отличается своей универсальностью.

Благодаря содержащейся в нем кислоте, "Глифос" эффективно уничтожает крапиву, одуванчики и другие сорняки за короткий срок, не нанося вреда окружающей среде.

Лазурит: Применение "Лазурита" особенно эффективно при подготовке почвы к посадке овощей, таких как помидоры, огурцы, перец и картошка.

Этот препарат способен уничтожить различные однолетние двудольные и злаковые сорняки, обеспечивая благоприятные условия для роста овощей.

Торнадо: Даже небольшая пачка "Торнадо" способна полностью избавить огород и сад от сорняков. Действующее вещество, изопропиламинная соль, борется с 150 видами сорняков. Распределяя средство по сухой земле, вы можете увидеть результаты в течение 2 недель.

Однако следует учесть токсичность препарата, и перед применением необходимо укрыть полезные растения пленкой.

Селитра: Это одно из самых эффективных и бюджетных средств, которое не только уничтожает многие виды сорняков, но также действует как удобрение для почвы.

"Селитра" предоставляет дачникам доступный и экологически чистый способ борьбы с нежелательной растительностью.