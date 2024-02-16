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Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент

Рассказываем о том, как правильно поливать замиокулькас

2:01
Садоводство » Комнатные цветы

Замиокулькас, или "долларовое дерево", является одним из самых популярных суккулентов среди цветоводов. Его необычная форма и яркие листья делают его прекрасным украшением для любого интерьера. Однако, как и любое растение, замиокулькас нуждается в правильном уходе, включая регулярный полив. Расскажем о том, как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькаса, чтобы он радовал вас своим здоровьем и красотой.

Рассказываем о том, как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас является суккулентом, то есть растением, способным запасать воду в своих листьях и стеблях. Именно поэтому замиокулькас относится к категории растений, которые не нуждаются в частом поливе. Слишком частый полив может привести к гниению корней и гибели растения.

Теперь давайте разберёмся, как часто нужно поливать замиокулькас. Обычно этого достаточно делать раз в 7-10 дней в тёплое время года и раз в 2-3 недели в холодное. Однако, все зависит от условий, в которых вы выращиваете растение. Если замиокулькас находится на солнечном месте и воздух в помещении сухой, то он может требовать более частого полива. Важно следить за состоянием почвы и не допускать ее пересыхания или переувлажнения.

Теперь перейдём к вопросу о том, какой водой поливать замиокулькас. Лучше всего использовать отстоянную воду комнатной температуры. Холодная вода может вызвать стресс у растения, а горячая — повредить корни. Также не рекомендуется использовать воду из-под крана, так как она может содержать хлор и другие химические вещества, которые могут негативно повлиять на замиокулькас.

Наконец, давайте поговорим о том, как правильно поливать замиокулькаса. Важно помнить, что суккуленты не любят избыточной влаги, поэтому при поливе нужно убедиться, что вода не задерживается в поддоне или горшке. Лучше всего поливать замиокулькас из поддона, заливая воду в него на 10-15 минут, а затем слить остатки.

Как поливать замиокулькас
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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