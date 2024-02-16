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Рассказываем, как успешно укоренить виноград

Укоренение винограда в феврале

2:44
Садоводство » Плодовые

Февраль — оптимальное время для укоренения виноградных лоз. Следуя этим пошаговым инструкциям, вы сможете успешно укоренить виноград и получить новые сильные саженцы.

Укоренение винограда в феврале
Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Материалы:

  • Виноградные лозы
  • Острый нож
  • Корнеобразователь (по желанию)
  • Песок или вермикулит
  • Маленькие горшки или емкости
  • Полиэтиленовая пленка или пластиковые чашки
  • Тёплое место

Шаг 1: Подготовка лоз

  • Выберите здоровые виноградные лозы возрастом не менее одного года.
  • От лозы отрежьте черенки длиной 15-20 см.
  • С нижнего конца черенков сделайте косые срезы, а с верхнего — прямые.

Шаг 2: Обработка корнеобразователем (по желанию)

  • Чтобы ускорить укоренение, можно обработать нижние концы черенков корнеобразователем.
  • Следуйте инструкциям на упаковке корнеобразователя.

Шаг 3: Замачивание в воде

Замочите черенки в теплой воде на 8-12 часов.
Это увлажнит лозы и поможет им быстрее укорениться.

Шаг 4: Подготовка ёмкостей для укоренения

  • Наполните небольшие горшки или емкости песком или вермикулитом.
  • Песок или вермикулит должны быть слегка влажными.

Шаг 5: Посадка черенков

  • Сделайте в песке или вермикулите отверстия глубиной около 5 см.
  • Поместите черенки в отверстия, заглубляя их на 2-3 см.
  • Уплотните почву вокруг черенков.

Шаг 6: Создание влажного микроклимата

  • Накройте ёмкости с черенками полиэтиленовой пленкой или пластиковыми чашками, чтобы создать влажный микроклимат.
  • В плёнке или чашках проделайте несколько небольших отверстий для вентиляции.

Шаг 7: Помещение в тёплое место

  • Поставьте ёмкости с черенками в теплое место с температурой около 20-25°С.
  • Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Шаг 8: Уход за черенками

  • Регулярно проверяйте черенки и поддерживайте почву слегка влажной, но не переувлажняйте.
  • Через 3-4 недели у черенков должны появиться корни.
  • По мере роста корней постепенно снимайте пленку или чашки.

Шаг 9: Пересадка укорененных черенков

  • После того, как корни станут достаточно сильными, укорененные черенки можно пересадить в отдельные горшки с почвой для винограда.
  • Держите саженцы в теплице или на окне до тех пор, пока они не окрепнут и не будут готовы к высадке в открытый грунт.

Укоренение винограда в феврале — это простой и эффективный способ получить новые саженцы. Следуя приведенным выше инструкциям, вы сможете успешно укоренить виноградные лозы и вырастить здоровые и плодоносящие растения.

Проращивание черенков винограда от А до Я!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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