Рассказываем, как успешно укоренить виноград

Укоренение винограда в феврале

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Февраль — оптимальное время для укоренения виноградных лоз. Следуя этим пошаговым инструкциям, вы сможете успешно укоренить виноград и получить новые сильные саженцы.

Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Материалы:

Виноградные лозы

Острый нож

Корнеобразователь (по желанию)

Песок или вермикулит

Маленькие горшки или емкости

Полиэтиленовая пленка или пластиковые чашки

Тёплое место

Шаг 1: Подготовка лоз

Выберите здоровые виноградные лозы возрастом не менее одного года.

От лозы отрежьте черенки длиной 15-20 см.

С нижнего конца черенков сделайте косые срезы, а с верхнего — прямые.

Шаг 2: Обработка корнеобразователем (по желанию)

Чтобы ускорить укоренение, можно обработать нижние концы черенков корнеобразователем.

Следуйте инструкциям на упаковке корнеобразователя.

Шаг 3: Замачивание в воде

Замочите черенки в теплой воде на 8-12 часов.

Это увлажнит лозы и поможет им быстрее укорениться.

Шаг 4: Подготовка ёмкостей для укоренения

Наполните небольшие горшки или емкости песком или вермикулитом.

Песок или вермикулит должны быть слегка влажными.

Шаг 5: Посадка черенков

Сделайте в песке или вермикулите отверстия глубиной около 5 см.

Поместите черенки в отверстия, заглубляя их на 2-3 см.

Уплотните почву вокруг черенков.

Шаг 6: Создание влажного микроклимата

Накройте ёмкости с черенками полиэтиленовой пленкой или пластиковыми чашками, чтобы создать влажный микроклимат.

В плёнке или чашках проделайте несколько небольших отверстий для вентиляции.

Шаг 7: Помещение в тёплое место

Поставьте ёмкости с черенками в теплое место с температурой около 20-25°С.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Шаг 8: Уход за черенками

Регулярно проверяйте черенки и поддерживайте почву слегка влажной, но не переувлажняйте.

Через 3-4 недели у черенков должны появиться корни.

По мере роста корней постепенно снимайте пленку или чашки.

Шаг 9: Пересадка укорененных черенков

После того, как корни станут достаточно сильными, укорененные черенки можно пересадить в отдельные горшки с почвой для винограда.

Держите саженцы в теплице или на окне до тех пор, пока они не окрепнут и не будут готовы к высадке в открытый грунт.

Укоренение винограда в феврале — это простой и эффективный способ получить новые саженцы. Следуя приведенным выше инструкциям, вы сможете успешно укоренить виноградные лозы и вырастить здоровые и плодоносящие растения.