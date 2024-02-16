Рассказываем, как успешно укоренить виноград

Февраль — оптимальное время для укоренения виноградных лоз. Следуя этим пошаговым инструкциям, вы сможете успешно укоренить виноград и получить новые сильные саженцы.
Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Материалы:
Виноградные лозы
Острый нож
Корнеобразователь (по желанию)
Песок или вермикулит
Маленькие горшки или емкости
Полиэтиленовая пленка или пластиковые чашки
Тёплое место
Шаг 1: Подготовка лоз
Выберите здоровые виноградные лозы возрастом не менее одного года.
От лозы отрежьте черенки длиной 15-20 см.
С нижнего конца черенков сделайте косые срезы, а с верхнего — прямые.
Шаг 2: Обработка корнеобразователем (по желанию)
Чтобы ускорить укоренение, можно обработать нижние концы черенков корнеобразователем.
Следуйте инструкциям на упаковке корнеобразователя.
Шаг 3: Замачивание в воде
Замочите черенки в теплой воде на 8-12 часов. Это увлажнит лозы и поможет им быстрее укорениться.
Шаг 4: Подготовка ёмкостей для укоренения
Наполните небольшие горшки или емкости песком или вермикулитом.
Песок или вермикулит должны быть слегка влажными.
Шаг 5: Посадка черенков
Сделайте в песке или вермикулите отверстия глубиной около 5 см.
Поместите черенки в отверстия, заглубляя их на 2-3 см.
Уплотните почву вокруг черенков.
Шаг 6: Создание влажного микроклимата
Накройте ёмкости с черенками полиэтиленовой пленкой или пластиковыми чашками, чтобы создать влажный микроклимат.
В плёнке или чашках проделайте несколько небольших отверстий для вентиляции.
Шаг 7: Помещение в тёплое место
Поставьте ёмкости с черенками в теплое место с температурой около 20-25°С.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Шаг 8: Уход за черенками
Регулярно проверяйте черенки и поддерживайте почву слегка влажной, но не переувлажняйте.
Через 3-4 недели у черенков должны появиться корни.
По мере роста корней постепенно снимайте пленку или чашки.
Шаг 9: Пересадка укорененных черенков
После того, как корни станут достаточно сильными, укорененные черенки можно пересадить в отдельные горшки с почвой для винограда.
Держите саженцы в теплице или на окне до тех пор, пока они не окрепнут и не будут готовы к высадке в открытый грунт.
Укоренение винограда в феврале — это простой и эффективный способ получить новые саженцы. Следуя приведенным выше инструкциям, вы сможете успешно укоренить виноградные лозы и вырастить здоровые и плодоносящие растения.
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