Три способа размножения бегонии дома: выбирайте самый удобный для вас

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Как размножить бегонию в домашних условиях

2:57
Садоводство » Комнатные цветы

Бегония — популярное комнатное растение, известное своими яркими цветами и декоративной листвой. Её легко размножать в домашних условиях, что позволяет получить новые экземпляры или обновить старые. Есть несколько способов размножения бегоний: черенками, листьями и делением куста.

Как размножить бегонию в домашних условиях
Фото: creativecommons.org by geoff mckay is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Размножение черенками

Это самый простой и распространенный способ размножения бегоний.

  • Острым ножом или секатором срежьте черенок длиной 7-10 см с верхушки или сбоку здорового растения.
  • Удалите нижние листья с черенка, оставив 2-3 листа наверху.
  • Замочите основание черенка в порошке укоренителя или геле на 1-2 часа.
  • Посадите черенок в смесь из равных частей перлита и торфяного мха или в смесь для рассады.
  • Полейте землю и поместите горшок в теплое место (21-24°C) с ярким непрямым светом.
  • Держите почву постоянно влажной, но не переувлажняйте её.
  • Корни должны появиться через 2-3 недели. Как только корни станут достаточно развитыми, перенесите черенок в постоянный горшок с обычной почвой для комнатных растений.

Размножение листьями

Некоторые виды бегоний, такие как бегония Рекс и бегония Мейсона, можно размножать листьями.

  • Выберите здоровый лист с черешком.
  • Срежьте лист с черешком длиной около 5 см.
  • Удалите нижнюю часть листа черешка примерно на 1 см, чтобы обнажить стебель.
  • Увлажните почву в горшке для комнатных растений.
  • Вставьте обрезанный край черешка листа в почву на глубину около 1 см.
  • Полейте почву и поместите горшок в теплое место (21-24°C) с ярким непрямым светом.
  • Держите почву постоянно влажной, но не переувлажняйте ее.
  • Корни и новые растения должны появиться через 4-8 недель.

Деление куста

Деление куста — это способ размножения бегоний, который используется для омоложения старых растений или для получения новых растений одного сорта.

  • Выньте материнское растение из горшка.
  • Аккуратно разделите корневой ком на несколько частей с помощью ножа или секатора.
  • Каждый раздел должен иметь несколько стеблей и корней.
  • Посадите деленки в отдельные горшки с обычной почвой для комнатных растений.
  • Полейте растения и поместите их в теплое место (21-24°C) с ярким непрямым светом.

При размножении бегоний важно использовать чистые инструменты и горшки. Это поможет предотвратить заражение растений болезнями или вредителями. Также важно обеспечить новым растениям подходящие условия, такие как яркий непрямой свет, теплая температура и влажная почва. При правильном уходе молодые бегонии быстро вырастут и станут крепкими растениями.

Размножение бегонии листочками и черенками
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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