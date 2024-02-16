Три способа размножения бегонии дома: выбирайте самый удобный для вас

Бегония — популярное комнатное растение, известное своими яркими цветами и декоративной листвой. Её легко размножать в домашних условиях, что позволяет получить новые экземпляры или обновить старые. Есть несколько способов размножения бегоний: черенками, листьями и делением куста.
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Размножение черенками
Это самый простой и распространенный способ размножения бегоний.
Острым ножом или секатором срежьте черенок длиной 7-10 см с верхушки или сбоку здорового растения.
Удалите нижние листья с черенка, оставив 2-3 листа наверху.
Замочите основание черенка в порошке укоренителя или геле на 1-2 часа.
Посадите черенок в смесь из равных частей перлита и торфяного мха или в смесь для рассады.
Полейте землю и поместите горшок в теплое место (21-24°C) с ярким непрямым светом.
Держите почву постоянно влажной, но не переувлажняйте её.
Корни должны появиться через 2-3 недели. Как только корни станут достаточно развитыми, перенесите черенок в постоянный горшок с обычной почвой для комнатных растений.
Размножение листьями
Некоторые виды бегоний, такие как бегония Рекс и бегония Мейсона, можно размножать листьями.
Выберите здоровый лист с черешком.
Срежьте лист с черешком длиной около 5 см.
Удалите нижнюю часть листа черешка примерно на 1 см, чтобы обнажить стебель.
Увлажните почву в горшке для комнатных растений.
Вставьте обрезанный край черешка листа в почву на глубину около 1 см.
Полейте почву и поместите горшок в теплое место (21-24°C) с ярким непрямым светом.
Держите почву постоянно влажной, но не переувлажняйте ее.
Корни и новые растения должны появиться через 4-8 недель.
Деление куста
Деление куста — это способ размножения бегоний, который используется для омоложения старых растений или для получения новых растений одного сорта.
Выньте материнское растение из горшка.
Аккуратно разделите корневой ком на несколько частей с помощью ножа или секатора.
Каждый раздел должен иметь несколько стеблей и корней.
Посадите деленки в отдельные горшки с обычной почвой для комнатных растений.
Полейте растения и поместите их в теплое место (21-24°C) с ярким непрямым светом.
При размножении бегоний важно использовать чистые инструменты и горшки. Это поможет предотвратить заражение растений болезнями или вредителями. Также важно обеспечить новым растениям подходящие условия, такие как яркий непрямой свет, теплая температура и влажная почва. При правильном уходе молодые бегонии быстро вырастут и станут крепкими растениями.
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