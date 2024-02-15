С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники

Сорт помидора "Дамский угодник" отличается высокой урожайностью

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

С этим сортом вам не придётся беспокоиться о том, что у вас не будет урожая помидоров, даже в дождливое лето. Речь идёт о "Дамском угоднике".

Фото: Own work by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Это высокорослый сорт высотой от 1,5 до 1,8 метра. Он подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Обязательно подвяжите кусты к шпалере или мощным кольям, а после формирования 5-6 кистей прищипните верхушку, чтобы плоды успели созреть до первых заморозков. Сорт среднеспелый.

Плоды имеют вытянутую форму с носиком сверху, иногда они могут напоминать перец. На кистях завязывается от 5 до 8 плодов, каждый весом до 200 грамм. Урожайность составляет до 10-12 килограмм с 4 кустов, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".

Зрелый томат ярко-красного цвета, мякоть мясистая, нежная. Вкус кисло-сладкий, а кожица плотная и эластичная, что позволяет томатам хорошо выдерживать транспортировку. Плоды подойдут для консервации и салатов.