Эти комнатные растения отлично растут в тени: идеально для тёмных подоконников

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Комнатные растения, которым не нужно много света

1:38
Садоводство » Комнатные цветы

Эти растения подойдут для выращивания в тени. Украсьте свой дом этими неприхотливыми зелёными "питомцами". Подборкой поделился сайт prevention.com.

Комнатные растения, которым не нужно много света
Фото: Own work by Hardyplants is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Денежное дерево

Легенда гласит, что это растение приносит процветание и удачу владельцам, так что это отличный выбор или подарок для новых домовладельцев, стремящихся распространить позитивную энергию в своём пространстве. Идеально подходит для слегка затенённого пространства, куда время от времени проникает свет.

Строманта Триостар

Это яркое растение с великолепными листьями зелёного, розового, кремового и пурпурного цветов. Прекрасно растёт при ярком непрямом освещении и высокой влажности в климате, но плохо переносит прямые солнечные лучи. Поливайте каждые 1-2 недели, давая почве просохнуть.

Суккуленты

Они хорошо известны тем, что прекрасно растут в условиях низкой освещённости. Держите их в защищённом от прямых солнечных лучей месте.

Красное вечнозелёное растение

Идеально подходит для начинающих. Это неприхотливое растение невероятно просто в уходе. Оно не только растёт практически при любом освещении, но и устойчиво к засухе. Розовые и красные края растения придают помещениям дополнительную яркость.

Змеиное растение (сансевиерия)

Это потрясающее растение с вьющимися вверх листьями зеленых, серых, серебристых и золотых оттенков оживит ваш дом. Хотя вы можете разместить это растение возле солнечного окна, оно хорошо переносит низкую освещённость и в целом требует очень небольшого ухода.

СТРОМАНТА. СОДЕРЖАНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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