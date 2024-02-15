Эти комнатные растения отлично растут в тени: идеально для тёмных подоконников

Эти растения подойдут для выращивания в тени. Украсьте свой дом этими неприхотливыми зелёными "питомцами". Подборкой поделился сайт prevention.com.
Легенда гласит, что это растение приносит процветание и удачу владельцам, так что это отличный выбор или подарок для новых домовладельцев, стремящихся распространить позитивную энергию в своём пространстве. Идеально подходит для слегка затенённого пространства, куда время от времени проникает свет.
Это яркое растение с великолепными листьями зелёного, розового, кремового и пурпурного цветов. Прекрасно растёт при ярком непрямом освещении и высокой влажности в климате, но плохо переносит прямые солнечные лучи. Поливайте каждые 1-2 недели, давая почве просохнуть.
Они хорошо известны тем, что прекрасно растут в условиях низкой освещённости. Держите их в защищённом от прямых солнечных лучей месте.
Идеально подходит для начинающих. Это неприхотливое растение невероятно просто в уходе. Оно не только растёт практически при любом освещении, но и устойчиво к засухе. Розовые и красные края растения придают помещениям дополнительную яркость.
Это потрясающее растение с вьющимися вверх листьями зеленых, серых, серебристых и золотых оттенков оживит ваш дом. Хотя вы можете разместить это растение возле солнечного окна, оно хорошо переносит низкую освещённость и в целом требует очень небольшого ухода.
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