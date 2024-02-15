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Яркие и красные листья, необычная форма. Рассказываем о рождественской звезде

Выращиваем рождественскую звезду

1:59
Садоводство » Комнатные цветы

Цветок рождественская звезда, или пуансеттия, является одним из самых популярных растений во время новогодних и рождественских праздников. Его яркие красные листья и необычная форма делают его отличным украшением для дома или офиса. Но как вырастить этот красивый цветок и сохранить его в живом состоянии?

Выращиваем рождественскую звезду
Фото: web.archive.org by Yinan Chen is licensed under https://web.archive.org/web/20230926203737/https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/

В выращивании рождественской звезды является выбор здорового растения. Лучше всего приобретать его в специализированных магазинах или у проверенных продавцов. Обратите внимание на состояние листьев и корней растения — они должны быть здоровыми и неповреждёнными.

После покупки растения, пересадите его в горшок с хорошим дренажем и питательной почвой. Рождественская звезда предпочитает рыхлую и влажную почву, поэтому регулярно поливайте ее, но не допускайте застоя воды. Также важно обеспечить цветку достаточно света, но не прямых солнечных лучей.

В период цветения, который приходится на зимние месяцы, рождественская звезда нуждается в особенно бережном уходе. Постарайтесь не переставлять горшок с цветком, чтобы не нарушить его режима освещения. Также регулярно удаляйте увядшие листья и цветы, чтобы не создавать благоприятную среду для развития болезней.

После окончания цветения рождественская звезда может потерять свои красные листья и стать менее декоративной. Но не отчаивайтесь, это естественный процесс. Чтобы сохранить растение в живом состоянии, перестаньте поливать его и оставьте в прохладном месте. Весной, когда появятся новые побеги, можно снова начать ухаживать за цветком.

Если вы хотите, чтобы рождественская звезда цвела каждый год, необходимо создать ей определённые условия. В летние месяцы растение нужно держать на светлом месте и регулярно подкармливать удобрениями для цветущих растений. Также важно обеспечить ей период покоя, сокращая полив и уменьшая температуру в помещении.

Секреты выращивания рождественской звезды
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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