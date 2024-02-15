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Красивые белые цветы и яркие красные ягоды. Сажаем калинник

Калинник: рассказываем как вырастить

2:10
Садоводство » Деревья и кустарники

Калинник, или калина, является одним из самых популярных кустарников в наших садах. Его красивые белые цветы и яркие красные ягоды делают его не только прекрасным украшением, но и полезным растением. Однако, чтобы калинник радовал своим видом и плодами, необходимо правильно ухаживать за ним и знать, когда его садить.

Калинник: рассказываем как вырастить
Фото: creativecommons.org by S. Rae is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

При уходе за калинником учитывайте выбор места для посадки. Он предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной почвой. Также важно, чтобы вокруг кустарника было достаточно места для роста и развития корневой системы. Не рекомендуется сажать калинник рядом с другими кустарниками или деревьями, так как они будут конкурировать за питательные вещества и влагу.

Калинник лучше всего садить весной или осенью, когда почва еще не замерзла или не пересохла. Перед посадкой необходимо подготовить яму размером примерно 50х50 см и хорошо ее удобрить компостом или перегноем. Расстояние между кустарниками должно быть не менее 1-1,5 метра.

После посадки калинника необходимо обеспечить ему достаточное количество влаги. Особенно важно поливать растение в период цветения и формирования ягод. Однако, не стоит переусердствовать с поливом, так как избыток влаги может привести к гниению корней.

Кроме того, калинник нуждается в регулярной подкормке. Лучше всего использовать комплексные удобрения для кустарников, которые содержат все необходимые микроэлементы. Подкормку рекомендуется проводить весной и осенью.

Важным аспектом ухода за калинником является обрезка. Она проводится в конце зимы или в начале весны, до начала активного роста растения. Обрезка помогает формировать кустарник, удалять поврежденные и старые ветви, а также стимулирует цветение и плодоношение.

Калинник также нуждается в защите от вредителей и болезней. Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и при необходимости обрабатывайте его специальными препаратами. Также следите за состоянием почвы и при необходимости проводите её рыхление.

Как выращивать калину
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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