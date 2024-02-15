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Почему бальзамин не цветёт и как заставить его радовать нас

Бальзамин - любимец многих садоводов

2:10
Садоводство » Комнатные цветы

Бальзамин — это красивое и популярное растение, которое часто выращивают в домашних условиях. Его нежные цветы и изящные листья делают его любимцем многих цветоводов. Однако, иногда бывает так, что бальзамин не цветет, и это может вызвать беспокойство у его владельцев. Почему это может происходить и что можно сделать, чтобы бальзамин радовал своими цветами.

Бальзамин - любимец многих садоводов
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Наиболее распространённой причиной отсутствия цветения бальзамина является недостаток света. Это растение любит яркий, но рассеянный свет, поэтому если оно находится в тени или в помещении с недостаточным освещением, то цветение может задержаться или вообще не начаться. Постарайтесь разместить бальзамин на окне, которое выходит на восток или запад, чтобы он получал достаточно света в течение дня.

Ещё одной причиной отсутствия цветения может быть недостаточное количество питательных веществ в почве. Бальзамину нужны удобрения для активного роста и цветения, поэтому регулярно подкармливайте его специальными удобрениями для цветущих растений. Но помните, что переусердствовать с удобрениями тоже не стоит, так как это может привести к образованию большого количества листвы и замедлить цветение.

Также стоит обратить внимание на температурный режим. Бальзамин любит тепло, но не переносит слишком высоких температур. Поэтому старайтесь не допускать перегрева растения и не размещайте его рядом с обогревателями или на прямом солнце. Оптимальная температура для цветения бальзамина — от 18 до 25 градусов.

Если вы уверены, что все условия для цветения бальзамина созданы, но он все равно не цветет, то, возможно, проблема в пересадке. Растение может испытывать стресс после пересадки и не цвести в течение некоторого времени. Постарайтесь не трогать растение и не пересаживать его в ближайшее время, чтобы оно могло восстановиться и начать цвести.

Также стоит отметить, что бальзамин может не цвести в период покоя, который обычно приходится на зимние месяцы. В этот период растение замедляет свой рост и может не проявлять активность в цветении.

Почему не цветет бальзамин в домашних условиях?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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