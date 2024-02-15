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Пересаживать клубнику необходимо в нужное время

Когда и как правильно пересаживать клубнику

2:07
Садоводство

Клубника — это одна из самых популярных ягодных культур, которая радует нас своими сочными и ароматными плодами. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно ухаживать за растением, в том числе и пересаживать его в нужное время.

Когда и как правильно пересаживать клубнику
Фото: https://ogorod21vek.ru/

Пересадка клубники может показаться сложной задачей, но на самом деле это не так. Главное — следовать нескольким простым правилам и рекомендациям.

Необходимо знать, это когда именно пересаживать клубнику. Лучшее время для этого — весна или осень. Весной растение ещё не начало активно расти, поэтому пересадка будет менее травматичной для него. Осенью же, после сбора урожая, можно пересадить клубнику на новое место, чтобы она успела укорениться и подготовиться к зиме.

Перед пересадкой необходимо подготовить почву. Клубника предпочитает рыхлые и плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Поэтому перед посадкой рекомендуется добавить в почву компост или перегнои, а также измельчённую костную муку или золу. Это позволит растению получить необходимые питательные вещества и защитить его от болезней.

Перед пересадкой необходимо также подготовить растение. Для этого нужно удалить все сухие и повреждённые листья, а также отрезать усохшие побеги. Это позволит растению сконцентрировать свои силы на росте корней и адаптации к новому месту.

При пересадке необходимо учитывать расстояние между растениями. Клубника любит пространство и не любит, когда её сажают слишком густо. Рекомендуемое расстояние между кустами — 30-40 см.

После посадки растения нужно хорошо полить и укрыть мульчой. Это поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от перегрева. Также рекомендуется установить опоры для кустов, чтобы они не лежали на земле и не гнили.

Важно помнить, что пересадка клубники — это стресс для растения, поэтому в первое время после пересадки необходимо обеспечить ему хорошие условия для роста. Регулярно поливайте растение и удаляйте сорняки, чтобы они не конкурировали за питательные вещества.

Пересадка клубники на новое место! Подготовка почвы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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