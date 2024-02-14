Рассказываем какую выбрать лаванду, чтобы вас радовала на дачном участке

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Выбор лаванды для посадки: сорта, условия и советы

2:58
Садоводство » Цветы

Лаванда — это красивое и ароматное растение, которое привлекает внимание своими яркими цветами и приятным запахом. Она является популярным выбором для посадки в саду или на участке благодаря своей устойчивости к погодным условиям и простоте в уходе. Однако, перед тем как приступить к посадке лаванды, важно выбрать подходящий сорт и обеспечить необходимые условия для ее процветания. Рассмотрим, как выбрать лаванду для посадки, чтобы создать красивый и ароматный сад.

Выбор лаванды для посадки: сорта, условия и советы
Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Выбор сорта лаванды

Лаванда английская (Lavandula angustifolia): это наиболее распространенный сорт лаванды, который отличается компактным размером и густыми соцветиями. Он обладает сильным ароматом и часто используется в косметических и ароматерапевтических целях. — Лаванда французская (Lavandula stoechas): этот сорт имеет особенные цветки с "ушками" на вершине. Он более требователен к погодным условиям и подходит для более теплых регионов. — Лаванда шершавая (Lavandula x intermedia): это гибридный сорт, который обладает сильным ароматом и большими соцветиями. Он устойчив к неблагоприятным условиям и подходит для разных климатических зон.

Условия посадки

Солнечное место: лаванда требует много солнечного света для нормального роста и цветения. Поэтому выберите место, где она будет получать не менее 6-8 часов солнечного света в день. — Хорошая дренажная почва: лаванда не выносит затопленных почв, поэтому выберите место с хорошим дренажем. Если почва слишком глинистая, можно добавить песок или перлит для улучшения дренажа. — Умеренный полив: лаванда предпочитает сухие условия, поэтому умеренный полив будет достаточным. Поливайте растение только тогда, когда почва полностью высохнет. Защита от ветра: лаванда может быть чувствительна к сильным ветрам, поэтому обеспечьте ей некоторую защиту, например, посадив ее рядом с другими растениями или использовав защитные конструкции.

Советы по уходу

Обрезка: регулярная обрезка способствует укреплению растения и стимулирует его цветение. Обрезайте лаванду после цветения, удаляя увядшие цветы и лишние побеги. Подкормка: лаванда не требует частой подкормки, но можно добавить небольшое количество универсального удобрения весной для стимуляции роста. — Защита от вредителей: лаванда обычно устойчива к болезням и вредителям, но в некоторых случаях может быть атакована тлей или другими вредителями. Проверяйте растение регулярно и применяйте необходимые меры контроля.

Выбор лаванды для посадки — это важный шаг в создании красивого и ароматного сада. Подходящий сорт и правильные условия посадки и ухода помогут лаванде процветать и радовать глаз своими яркими цветами и приятным ароматом. Следуйте советам и наслаждайтесь прекрасной лавандой на своём участке.

Такая разная Лаванда - обзор четырёх сортов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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