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Гортензия может не цвести, что делать, чтобы не разочароваться

Яркие и сочные цветы добавят красок в саду

2:36
Садоводство » Цветы

Одна из самых популярных и красивых растений в саду – гортензия. Её яркие и сочные цветы добавляют красок и очарования в ландшафтном дизайне. Однако, как и любое растение, иногда гортензия может не цвести, вызывая беспокойство и разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться – мы предлагаем вам несколько рекомендаций о том, что делать, если ваша гортензия не цветет.

Яркие и сочные цветы добавят красок в саду
Фото: creativecommons.org by Gaetano Cessati is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

1. Правильное освещение: Гортензия требует определенного количества света для цветения. Недостаток солнечного света может быть причиной отсутствия или слабого цветения. Убедитесь, что ваша гортензия получает достаточно освещения. Если растение растёт в тени, попробуйте переместить его на солнечное место или обеспечьте искусственное освещение соответствующей интенсивности.

2. Правильный полив: Гортензии предпочитают влажную почву. Недостаток воды или переувлажнение могут повлиять на цветение растения. Постоянно поддерживайте влажность почвы, особенно в жаркое время года. Однако избегайте застоя влаги, так как это может вызвать гниение корней.

3. Удобрение: Правильное питание гортензии также важно для ее здоровья и цветения. Используйте удобрения, богатые фосфором, чтобы способствовать образованию цветочных почек. Удобряйте гортензию весной и осенью соответствующими удобрениями для цветущих растений.

4. Подрезка: Если ваша гортензия не цветёт, возможно, ей необходима подрезка. Некоторые сорта гортензий цветут на прошлогодних побегах, поэтому если вы случайно прикоснулись к ним или обрезали их в конце осени, это может быть причиной отсутствия цветов в этом году. Выполняйте подрезку правильно, удаляя только увядшие цветы и побеги после цветения.

5. Климатические условия: Гортензии также могут не цвести из-за неблагоприятных климатических условий. Они предпочитают умеренный климат с мягкими зимами и прохладными летними температурами. Если ваш регион имеет суровые зимы или слишком жаркие лета, может потребоваться специальный уход за растением, чтобы оно начало цвести.

Итак, если ваша гортензия не цветет, не паникуйте. Прежде чем принимать радикальные меры, примите во внимание все вышеперечисленные факторы и попробуйте разобраться, что может повлиять на цветение вашего растения. Надеемся, что наши советы помогут вам восстановить красоту и яркость гортензии в вашем саду.

Почему не растет и не цветет гортензия? Что делать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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