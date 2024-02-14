Это популярный метод выращивания огурцов среди садоводов

Как выращивать огурцы под плёнкой?

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание огурцов под плёнкой является популярным методом среди садоводов, поскольку он обеспечивает оптимальные условия для роста и развития этого овоща. Рассмотрим основные рекомендации.

Фото: Own work by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Выбор места и подготовка грунта

Огурцы предпочитают солнечные места, поэтому для этой культуры необходимо выбрать участок с хорошим освещением. Плодородные почвы с хорошим дренажём и достаточным количеством органических веществ и микроэлементов являются наиболее подходящими для выращивания огурцов.

Землю следует хорошо вспахать и подкормить компостом или перегноем. Также важно не забыть о боронах для удаления комков.

Установка плёнки

Плёнка используется для улучшения температурного режима и защиты растений от непогоды. Она также помогает сократить использование воды и снизить риск возникновения заболеваний. Перед установкой плёнки убедитесь, что почва достаточно нагреется, чтобы способствовать росту огурцов.

Плёнку следует укладывать над грядками, чтобы она полностью покрывала землю и защищала огурцы от прямых солнечных лучей.

Выбор и подготовка сорта огурцов

Огурцы под плёнкой могут быть выращены как гибридные, так и традиционные сорта. Рекомендуется выбирать сорта, которые хорошо растут в условиях высокой влажности. Особое внимание следует обратить на устойчивость сорта к заболеваниям и болезням.

Перед посадкой следует приготовить семена или рассаду. Для этого семена можно проращивать во влажной салфетке или покупать уже готовую рассаду.

Планировка посадки и уход за растениями

Огурцы следует сажать на расстоянии примерно 40-50 сантиметров друг от друга. Глубина посадки при проращенных семенах должна быть около 2-3 сантиметров. Растения следует защищать от холода и создавать комфортные условия для роста.

Огурцы нуждаются в регулярном поливе и удобрении. Во время начальных стадий роста они нуждаются в большем количестве влаги, поэтому полив следует проводить ежедневно или через день. Для удобрения можно использовать органические удобрения или специализированные минеральные комплексы.

Удаление сорняков и защита от вредителей

Сорняки следует удалять регулярно, чтобы они не конкурировали с огурцами за питательные вещества и место для роста. Также рекомендуется использовать натуральные методы борьбы с вредителями, например, разведение насекомых-хищников или применение биологических препаратов.

Обрезка побегов и воздушных корней также может быть полезной для усиления роста и урожайности огурцов.

Выращивание огурцов под плёнкой является эффективным способом увеличить урожайность и качество этого овоща. Следуя основным рекомендациям и правилам ухода, садовод сможет получить хороший урожай вкусных и сочных огурцов.