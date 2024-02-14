Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Собаки в семье: особенная связь с детьми
Галкин* сфотографировал златокудрую Пугачёву в кресле с телефоном
Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"
Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот
Как бороться с майским жуком на дачном участке

Способы борьбы с майским жуком

2:08
Садоводство » Вредители и болезни

1. Механическое удаление. Один из наиболее эффективных способов борьбы с майским жуком — ручной сбор взрослых особей. В период активности жуков, который обычно приходится на май-июнь, можно использовать специальные ловушки, состоящие из светящихся ламп и емкостей с водой и мыльным раствором. Жуки привлекаются светом и попадают в ловушки, где тонут. Также можно использовать кисточку или пинцет для сбора жуков с растений вручную.

Способы борьбы с майским жуком
Фото: creativecommons.org by gailhampshire is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

2. Применение препаратов. На рынке существует множество химических и биологических препаратов, которые могут быть использованы для борьбы с майским жуком. Для выбора наиболее подходящего препарата рекомендуется обратиться к специалисту или консультанту в магазине садовых товаров. Всегда следуйте инструкциям по применению препаратов, чтобы не навредить себе, окружающей среде и полезным насекомым.

3. Биологические методы. Майские жуки имеют естественных врагов, таких как птицы, лягушки, лисицы и дикие свиньи. Поддерживание естественного баланса на участке, привлечение птиц и других животных может помочь в борьбе с этим вредителем. Также можно засадить сад таким образом, чтобы привлекать насекомых-хищников, которые питаются майским жуком.

4. Защита растений. Одним из методов защиты растений от майского жука является использование специальных сеток или каркасов, которые могут помешать им достичь растений. Также можно использовать инсектицидные препараты для обработки растений, чтобы создать препятствие для жуков.

5. Повышение уровня гигиены. Следует регулярно очищать участок от опавших листьев и других растительных остатков, которые могут служить укрытием и местом размножения майского жука. Также рекомендуется регулярно поворачивать почву для уничтожения личинок в зоне корней растений.

Напоминаем, что борьба с майским жуком может быть трудной и требует системности. Важно сочетать несколько методов, чтобы достичь наилучших результатов.

Развожу это от личинок майского жука. Прекрасно помогает
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Последние материалы
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Собаки в семье: особенная связь с детьми
Галкин* сфотографировал златокудрую Пугачёву в кресле с телефоном
Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"
Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот
Ликвидирован капитан штурмовиков, брошенный Сырским на деблокаду Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников