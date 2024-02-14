Корень сельдерея будет крупным: он наберёт массу и вырастит увесистым - следуйте этим советам

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Как вырастить сельдерей

1:36
Садоводство » Советы

Семена сельдерея имеют низкую всхожесть, поэтому их рекомендуется сеять уже в феврале. Садовод Дзен-канала "Моя успешная дача" рассказала об опыте выращивания.

Как вырастить сельдерей
Фото: Own work by Jamain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

В зависимости от сорта, сроки созревания сельдерея разнятся: листовой сорт — за 35-45 дней, черешковый — за 80-140 дней, а корневой может занимать от 150 до 195 дней. Поэтому рекомендуется сеять сельдерей на рассаду среди первых.

Касаясь выращивания корневого сельдерея, первым шагом является подготовка грунта. Рекомендуется выбирать качественную почву из проверенных магазинов и добавлять удобрения для поддержания необходимой кислотности.

Семена сельдерея следует сеять на поверхности грунта из-за их светочувствительности. Всходы появляются через 2-3 недели. Чтобы ускорить прорастание, можно замочить семена в горячей воде на 2 часа.

Уход за рассадой включает перестановку пикировку и регулярный полив. За две недели до высадки в грунт рассаду следует закаливать, вынося на улицу.

Высаживать сельдерей в грунт рекомендуется в мае. После высадки следует удобрять растение, контролировать полив и удалять лишние листья. Сбор урожая проводится с приходом заморозков или при начале желтения ботвы.

ПОСЕЙТЕ СЕЛЬДЕРЕЙ ПРАВИЛЬНО!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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