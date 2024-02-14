Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий

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Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации

1:06
Садоводство » Советы

Этот скороспелый и плодовитый гибридный сорт огурцов отличается высокой урожайностью. Ему не нужно опыление, отлично растёт как в теплице, так и в открытом грунте. Попробуйте вырастить гибрид "F1 любимый внучок" от "Гавриш".

Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer jonathanpielmayer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Садовод Дзен-канала "Моя успешная дача" поделилась опытом выращивания. Она сажает рассаду в начале мая при температуре около 24-25 градусов. Гибрид созревает всего за 1,5 месяца, формируя плоды в букетах по 2-3 огурца. Они имеют короткую цилиндрическую форму, тёмно-зелёный цвет и весят около 60 грамм. Лучше всего собирать их при длине до 5 см, чтобы сохранить сладкий молочный вкус и хрустящую текстуру.

Плоды гибрида равномерно наливаются, имеют частые шипы среднего размера с беловатым пушком. Он хорош для засолки и маринования, так как плоды ровные и одинакового размера. Кроме того, они устойчивы к мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневой гнили.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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