Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий

Этот скороспелый и плодовитый гибридный сорт огурцов отличается высокой урожайностью. Ему не нужно опыление, отлично растёт как в теплице, так и в открытом грунте. Попробуйте вырастить гибрид "F1 любимый внучок" от "Гавриш".
Садовод Дзен-канала "Моя успешная дача" поделилась опытом выращивания. Она сажает рассаду в начале мая при температуре около 24-25 градусов. Гибрид созревает всего за 1,5 месяца, формируя плоды в букетах по 2-3 огурца. Они имеют короткую цилиндрическую форму, тёмно-зелёный цвет и весят около 60 грамм. Лучше всего собирать их при длине до 5 см, чтобы сохранить сладкий молочный вкус и хрустящую текстуру.
Плоды гибрида равномерно наливаются, имеют частые шипы среднего размера с беловатым пушком. Он хорош для засолки и маринования, так как плоды ровные и одинакового размера. Кроме того, они устойчивы к мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневой гнили.
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