Этот очаровательный цветок притянет взгляды: создайте яркие композиции в саду

Это уникальное растение непременно привлекает внимание на любом участке благодаря своим очаровательным соцветиям в форме шариков. Речь идёт о гомфрене.
Она цветёт с середины лета до наступления холодов. Есть белые, желтые, красные, пурпурные, фиолетовые сорта.
Самым распространенным видом гомфрены в озеленении садов является гомфрена шаровидная, которая представляет собой однолетнее растение высотой от 30 до 70 см, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Растение неприхотливо и устойчиво к заболеваниям. Оно предпочитает открытые, солнечные места и может произрастать на различных типах почвы. Рекомендуется соблюдать расстояние в 20-25 см между растениями при посадке.
Цветок хорошо переносит засуху, но регулярный полив, особенно в жару, способствует обильному цветению. Подкормки не требуются на плодородной почве, но на бедной земле можно использовать многокомпонентные удобрения. Органические удобрения лучше не применять, так как гомфрена не переносит их.
Цветок идеально подходит для оформления бордюров, альпинариев, а также придаёт новые яркие краски осеннему цветнику.
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