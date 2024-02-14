Этот очаровательный цветок притянет взгляды: создайте яркие композиции в саду

Гомфрена - неприхотливый цветок для украшения сада

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это уникальное растение непременно привлекает внимание на любом участке благодаря своим очаровательным соцветиям в форме шариков. Речь идёт о гомфрене.

Фото: Own work by Bijay Chaurasia (1998–) wikidata:Q60475521 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она цветёт с середины лета до наступления холодов. Есть белые, желтые, красные, пурпурные, фиолетовые сорта.

Самым распространенным видом гомфрены в озеленении садов является гомфрена шаровидная, которая представляет собой однолетнее растение высотой от 30 до 70 см, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Растение неприхотливо и устойчиво к заболеваниям. Оно предпочитает открытые, солнечные места и может произрастать на различных типах почвы. Рекомендуется соблюдать расстояние в 20-25 см между растениями при посадке.

Цветок хорошо переносит засуху, но регулярный полив, особенно в жару, способствует обильному цветению. Подкормки не требуются на плодородной почве, но на бедной земле можно использовать многокомпонентные удобрения. Органические удобрения лучше не применять, так как гомфрена не переносит их.

Цветок идеально подходит для оформления бордюров, альпинариев, а также придаёт новые яркие краски осеннему цветнику.