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Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным

Декоративные растения: придадут красоту на даче

1:44
Садоводство » Цветы

Оригинальные декоративные растения на даче могут стать настоящим украшением вашего участка и предметом гордости для вас как для хозяина. Они помогут создать уникальный и неповторимый ландшафтный дизайн, который будет радовать глаз и привлекать внимание гостей.

Декоративные растения: придадут красоту на даче
Фото: creativecommons.org by juantiagues is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Существует множество оригинальных декоративных растений, которые можно использовать для украшения дачного участка. Вот некоторые из них:

1. Японский клен. Это небольшое дерево или кустарник с красивыми резными листьями, которые осенью приобретают яркую окраску. Существует множество сортов японского клена, которые отличаются формой и цветом листьев, а также высотой растения.
2. Рододендрон. Этот вечнозелёный кустарник цветет весной или в начале лета пышными соцветиями разных цветов. Рододендроны предпочитают кислую почву и полутень.
3. Гортензия. Это листопадный кустарник с крупными соцветиями, которые могут быть белыми, розовыми, синими или голубыми. Гортензии любят влажную почву и полутень.
4. Магнолия. Это высокое вечнозелёное дерево с крупными душистыми цветами, которые появляются весной или в начале лета. Магнолии предпочитают теплую влажную погоду и защищенные от ветра места.
5. Камелия. Это вечнозелёный кустарник с красивыми глянцевыми листьями и крупными цветами разных цветов. Камелии предпочитают кислую почву и полутень.

Декоративные растения могут стать настоящим украшением вашего дачного участка. Они помогут вам создать уникальный и неповторимый ландшафтный дизайн, который будет радовать глаз и привлекать внимание гостей.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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