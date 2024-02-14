В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как

Выращиваем грибы из семян на дачном участке

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дачный сезон — самое время для различных выращивания овощей и фруктов. Однако, растения не единственное, что можно выращивать на своем участке. Рассказываем вам о том, как вырастить грибы из семян на даче.

Фото: https://vsegda-pomnim.com/

Выбор места и подготовка почвы

Прежде чем начать выращивать грибы, нужно выбрать подходящее место для их культивации. Грибы требуют тени, умеренной влажности и хорошей дренажной системы. Подготовьте почву, удалив пожухшие растения и сорняки. Затем перекопайте землю и добавьте органическое удобрение для повышения плодородия.

Выбор семян грибов

Существует множество видов грибов, которые можно выращивать на даче. Однако, для начала мы рекомендуем выбрать такие популярные грибы, как белые, шампиньоны или вешенки. Эти грибы легко выращивать и имеют прекрасный вкус.

Приготовление семян

Перед высадкой семян, они должны быть подготовлены. Для этого их нужно замочить в воде на протяжении нескольких часов. После этого, семена нужно рассадить по грядкам или в специальных ящиках, которые могут быть сделаны из дерева или пластика.

Уход за грибами

Один из важных аспектов выращивания грибов — это поддержание влажности. Если почва становится сухой, это может привести к тому, что грибы прекратят свой рост. Регулярно поливайте почву и обеспечивайте ее умеренную влажность. Также важно следить за температурой — грибы предпочитают низкую температуру, около 18-20 градусов Цельсия.

Уборка урожая

Грибы обычно созревают через несколько недель после посадки. Они готовы к уборке, когда шляпки становятся упругими и слегка отходят от ножки. Срезайте грибы острым ножом, оставляя короткий хвостик у базы.

Выращивание грибов из семян на даче является увлекательным и полезным занятием. Помимо того, что это позволяет вам получать свежие и вкусные грибы для вашего стола, это также способствует экологически сознательному подходу к питанию.