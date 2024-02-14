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Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы

Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи

2:34
Садоводство » Деревья и кустарники

Крыжовник - плодовое кустарниковое растение, которое часто выращивают для собственного употребления и консервирования ягод. Он может быть отличным дополнением к вашему саду или огороду. Расскажем, как посадить крыжовник и как правильно за ним ухаживать.

Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
Фото: creativecommons.org by Szyx is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Выбор места для посадки

Крыжовник предпочитает солнечные места или полутень. Выберите место с хорошей освещенностью и защитой от сильных ветров. Учтите, что кустарник может достигать высоты до 2 метров, поэтому участок должен быть достаточно просторным.

Подготовка почвы

Крыжовник лучше всего растёт на плодородной почве с хорошим дренажем. Землю следует рыхлить и удалить сорняки. Рекомендуется вносить органические удобрения, такие как перегной или компост, перед посадкой.

Выбор саженцев и посадка

Саженцы крыжовника можно приобрести в специализированных магазинах или у зарекомендовавших себя продавцов. Выбирайте сильные и здоровые саженцы с развитой корневой системой и небольшим количеством почек. Посадите кустарник на глубину, равную его корневой шейке, и оставьте между растениями расстояние около 1-1,5 метра.

Полив и удобрение

Крыжовник требует регулярного полива, особенно в сухие периоды. Поддерживайте влажность почвы, но избегайте застоя влаги, чтобы не вызывать гниение корней. Удобряйте кустарник дважды в год - весной органическим удобрением и летом минеральными комплексными удобрениями.

Обрезка и формирование куста

В начале второго года роста проведите формирующую обрезку, чтобы сформировать кустарник в нужную форму. Удаляйте слабые и повреждённые ветви, а также проводите санитарную обрезку, удаляя больные или сухие ветви. Не завязывайте ягоды на зелёных побегах, так как это может повредить растение.

Защита от вредителей и болезней

Крыжовник подвержен атаке различных вредителей, таких как тли и клещи. Используйте натуральные способы борьбы с ними, такие как мыло или настои трав. Также следите за состоянием растения и проводите своевременную профилактику от болезней, обрабатывая кустарник препаратами, рекомендованными для борьбы с конкретными заболеваниями.

Внимательный уход и правильное выращивание помогут вам получить обильный урожай крыжовника. Не забывайте, что кустарник - это многолетнее растение, и с хорошим уходом он будет радовать вас своими вкусными и полезными ягодами долгие годы.

Крыжовник: Как правильно посадить, особенности посадки крыжовника. Удобрения и уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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