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Секрет хорошего урожая жимолости: садовод назвала главное условия посадки культуры

Эксперт Союза садоводов России Воронова посоветовала обязательно сажать два разных сорта жимолости

0:44
Садоводство » Плодовые

Многие садоводы хотят вырастить жимолость в саду, но часто она не радует урожаем. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с Pravda.Ru рассказала о некоторых особенностях посадки культуры.

Эксперт Союза садоводов России Воронова посоветовала обязательно сажать два разных сорта жимолости
Фото: Own work by Franz Xaver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она отметила, что большинство сортов подойдут для посадки в средней полосе России. Для того, что жимолость приносила много ягод, важно её опыление. Нужны, как минимум, два разных сорта на участке.

"У неё такая особенность, что иначе будут вот эти кусты торчать и по несколько ягодок. Именно
чтобы нормальный был урожай, как минимум два разных сорта", — поделилась эксперт.

Каких-либо определённых сочетаний сортов нет, подойдут любые два разных, заключила садовод.

Жимолость - сорта, которые я рекомендую
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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