Не колокольчик: этот дивный цветок отлично растёт на сухой и бедной почве, не требователен к поливу

Эдрайантус украсит ваш сад

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Колокольчики давно привлекают внимание садоводов своей красотой. В наши дни они популярны в пейзажных композициях. Однако не многие знают о родственнике этого растения, которое не уступает ему в изяществе, но гораздо реже встречается. Это растение называется эдрайантус.

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он идеально вписывается в каменистые сады, раскрывая все свои декоративные качества среди камней. Это небольшие, компактные кустарники с узкими листьями, напоминающими подушки. Цветки включают сине-фиолетовые оттенки, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Растение предпочитает сухие и бедные почвы (песчано-каменистый грунт идеален). Цветок любит яркое освещение, но может расти и в полутени.

Эдрайантус неприхотлив в уходе, требуя лишь регулярного полива во время засухи и единичного подкорма за сезон при необходимости. Он достаточно устойчив к холоду, но рекомендуется замульчировать его на зиму сухими листьями или лапником.

Эдрайантус отлично смотрится в рокариях, альпинариях, среди камней и валунов. Он хорошо сочетается с ясколкой, арабисом, миниатюрными хвойными растениями и декоративными злаками. Также его можно выращивать в цветочных горшках, вазонах и контейнерах.