Этот сорт баклажанов отличается высокой урожайностью: подходит для консервации и запекания

Сорт "Пучковое семейство F1" раннеспелый и даёт хороший урожай

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт баклажанов принесёт богатый урожай. Новый гибрид отличается кистевым плодоношением, что является редкостью среди подобных сортов. Он раннеспелый и даже в жару не сбрасывает цветки. Плодоношение продолжительное, а плоды дорастают до 15 см при хорошем уходе. Их тонкая кожица не влияет существенно на срок хранения. Данный гибрид устойчив к погодным изменениям и может достигать урожайности до 7 кг на квадратный метр. Речь о сорте "Пучковое семейство F1".

Фото: wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under Public domain

У этого сорта есть один недостаток: из гибридных семян нельзя получить семена для посадки следующего сезона. Также важно помнить, что рассаду баклажанов следует выращивать в индивидуальных стаканчиках.

Вкус плодов очень приятный и нежный, они не горчат. Подходят для различных кулинарных целей, будь то запекание, консервирование или приготовление икры. По словам автора Дзен-канала "Моя успешная дача", остаток урожая успешно хранился в погребе около двух месяцев.

Этот гибрид идеально подходит для выращивания в Средней полосе.