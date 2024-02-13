Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если вы потеряли ключи от машины: советы специалистов
Диетолог Журавлева рассказала, как избавиться от "сахарной зависимости"
Эксперты "СберАвто" поделились секретами экономии топлива для российских автовладельцев
Рейтинг востребованных автомобилей у перекупщиков в Москве: аналитика за год
Сажаем дерево ореха
Врачи заявили, что определенные завтраки могут негативно сказываться на работе поджелудочной железы
Почему водители отказываются от мытья автомобиля: мифы и реальность
Психолог Парамонова назвала монотонность причиной профвыгорания
Экспертные советы: как сэкономить на топливе при вождении в России
Рассказываем какие сорта винограда не болеют антракнозом

Антракноз винограда. Как лечить?

2:05
Садоводство » Вредители и болезни

Антракноз винограда — это опасное заболевание, которое может привести к значительным урожайным потерям и повреждению растений. Оно вызывается грибком, который поражает листья, побеги и плоды виноградной лозы. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо знать о методах лечения и профилактики антракноза, а также о сортах винограда, которые не подвержены этому заболеванию.

Антракноз винограда. Как лечить?
Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

Лечение антракноза винограда может быть достаточно сложным и требует комплексного подхода. В первую очередь, необходимо удалить все пораженные части растения, чтобы предотвратить распространение грибка. Затем следует обработать растение специальными препаратами, которые содержат фунгициды. Важно помнить, что лечение должно проводиться в соответствии с инструкцией на упаковке препарата и в определенные сроки, чтобы достичь максимальной эффективности.

Однако, как говорится, лучше предупредить, чем лечить. Поэтому важно знать о методах профилактики антракноза винограда. В первую очередь, необходимо следить за состоянием почвы и обеспечивать ее правильный уход. Также важно обрезать растения вовремя и удалять все пораженные части. Кроме того, рекомендуется проводить обработку растений специальными препаратами еще до появления первых признаков заболевания.

Одним из самых эффективных методов профилактики является выбор правильных сортов винограда. Некоторые сорта имеют повышенную устойчивость к антракнозу и не подвержены его поражению. Среди таких сортов можно выделить "Кишмиш", "Кишмиш розовый", "Кишмиш белый", "Кишмиш черный", "Кишмиш синий" и "Кишмиш зеленый". Также хорошо зарекомендовали себя сорта "Мускат", "Сира", "Каберне совиньон", "Мерло" и "Пино нуар".

Важно помнить, что выбор сорта винограда должен осуществляться с учётом климатических условий и особенностей почвы. Например, сорта "Кишмиш" идеально подходят для выращивания в сухом и жарком климате, а сорта "Мускат" и "Сира" предпочитают более влажные условия.

Антракноз.Виноград.Лечение
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Выбираем правильный грунт для голубики
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
4 народных средства опытных хозяек для впечатляющего цветения орхидей дома
Сводка с фронта: в Авдеевке занята "дорога жизни", ВСУ готовятся наступать от Орехова
Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
9 хороших "соседей" и 5 плохих: опытные огородники выбирают только так окружение для помидор
Появилось видео удара по украинской военной базе под Селидово
Появилось видео удара по украинской военной базе под Селидово
Последние материалы
Антракноз винограда. Как лечить?
Эксперты "СберАвто" поделились секретами экономии топлива для российских автовладельцев
Рейтинг востребованных автомобилей у перекупщиков в Москве: аналитика за год
Сажаем дерево ореха
Врачи заявили, что определенные завтраки могут негативно сказываться на работе поджелудочной железы
Почему водители отказываются от мытья автомобиля: мифы и реальность
Психолог Парамонова назвала монотонность причиной профвыгорания
Экспертные советы: как сэкономить на топливе при вождении в России
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Школка для доращивания растений: что это и как её организовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников