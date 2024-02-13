Рассказываем какие сорта винограда не болеют антракнозом

Антракноз винограда. Как лечить?

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Антракноз винограда — это опасное заболевание, которое может привести к значительным урожайным потерям и повреждению растений. Оно вызывается грибком, который поражает листья, побеги и плоды виноградной лозы. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо знать о методах лечения и профилактики антракноза, а также о сортах винограда, которые не подвержены этому заболеванию.

Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

Лечение антракноза винограда может быть достаточно сложным и требует комплексного подхода. В первую очередь, необходимо удалить все пораженные части растения, чтобы предотвратить распространение грибка. Затем следует обработать растение специальными препаратами, которые содержат фунгициды. Важно помнить, что лечение должно проводиться в соответствии с инструкцией на упаковке препарата и в определенные сроки, чтобы достичь максимальной эффективности.

Однако, как говорится, лучше предупредить, чем лечить. Поэтому важно знать о методах профилактики антракноза винограда. В первую очередь, необходимо следить за состоянием почвы и обеспечивать ее правильный уход. Также важно обрезать растения вовремя и удалять все пораженные части. Кроме того, рекомендуется проводить обработку растений специальными препаратами еще до появления первых признаков заболевания.

Одним из самых эффективных методов профилактики является выбор правильных сортов винограда. Некоторые сорта имеют повышенную устойчивость к антракнозу и не подвержены его поражению. Среди таких сортов можно выделить "Кишмиш", "Кишмиш розовый", "Кишмиш белый", "Кишмиш черный", "Кишмиш синий" и "Кишмиш зеленый". Также хорошо зарекомендовали себя сорта "Мускат", "Сира", "Каберне совиньон", "Мерло" и "Пино нуар".

Важно помнить, что выбор сорта винограда должен осуществляться с учётом климатических условий и особенностей почвы. Например, сорта "Кишмиш" идеально подходят для выращивания в сухом и жарком климате, а сорта "Мускат" и "Сира" предпочитают более влажные условия.