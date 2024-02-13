Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами

Сажаем дерево ореха

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Дерево ореха - это одно из самых ценных и полезных растений, которое не только радует нас вкусными орехами, но и является прекрасным украшением для нашего сада. Мы расскажем о том, как правильно садить дерево ореха и как за ним ухаживать, чтобы получить богатый урожай и красивое растение.

Фото: commons.wikimedia. org by Horst J. Meuter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

При посадке дерева главным является выбор подходящего места. Ореховое дерево любит солнечные места с хорошей защитой от ветра. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Не рекомендуется сажать ореховое дерево в низинах, где может скапливаться вода.

После выбора места необходимо подготовить почву. Для этого рекомендуется выкопать яму размером примерно 60х60 см и глубиной около 50 см. В дно ямы следует добавить компост или перегной, чтобы обеспечить хорошее питание для растения. Также можно добавить немного песка, если почва слишком глинистая.

Когда почва готова, можно приступать к посадке дерева. Для этого необходимо вынуть растение из контейнера и аккуратно расправить корни. Затем поместите растение в яму и засыпьте землей, при этом не забывая утрамбовывать ее вокруг корней. Важно, чтобы корни остались на уровне почвы, а не были закопаны слишком глубоко.

После посадки нужно обеспечить дереву ореха достаточное количество влаги. Ореховое дерево нуждается в регулярном поливе, особенно в период активного роста и формирования плодов. Однако не стоит переусердствовать с поливом, чтобы не вызвать гниение корней. Также рекомендуется мульчировать почву вокруг дерева, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перегрева.

Кроме полива, важно также обеспечить дереву ореха достаточное количество питательных веществ. Для этого можно использовать специальные удобрения для ореховых деревьев, которые содержат необходимые микроэлементы. Удобрения следует вносить в почву весной и осенью.

Также следует следить за состоянием дерева и своевременно удалять сухие и повреждённые ветки. Это поможет предотвратить распространение болезней и позволит дереву расти здоровы.