Гладиолусы будут цвести на протяжении всего летнего сезона, украшая ваш участок

Советы для пышного цветения гладиолусов

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Важным для гладиолусов является правильный выбор места для посадки. Гладиолусы любят солнечные места, поэтому выберите для них открытое место, защищённое от ветра. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Если вы собираетесь выращивать гладиолусы в горшках, то не забудьте о дренажном слое на дне.

Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by anniesannuals is licensed under https://https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/licenses/by/2.0/deed.en

После выбора места для посадки необходимо подготовить почву. Для этого можно добавить компост или перегноя, чтобы обеспечить растения питательными веществами. Также рекомендуется добавить небольшое количество песка, чтобы улучшить дренаж и предотвратить загнивание корней.

Когда почва готова, можно приступать к посадке гладиолусов. Расстояние между растениями должно быть около 10-15 см, чтобы они имели достаточно места для роста. Гладиолусы следует сажать на глубину примерно в 2-3 раза больше, чем размер луковицы. После посадки растения необходимо хорошо полить.

Важным аспектом ухода за гладиолусами является регулярный полив. Они любят влажную почву, но не переносят застоя воды. Поэтому следите за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной. В период цветения рекомендуется увеличить количество поливов.

Также необходимо регулярно подкармливать гладиолусы удобрениями. Лучше всего использовать комплексные, которые содержат все необходимые растению питательные вещества. Подкармливать рекомендуется каждые 2-3 недели в период активного роста и цветения. Чтобы гладиолусы цвели пышно и дольше, необходимо удалять увядшие цветы и стебли.