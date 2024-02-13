"Соседи" капусты: какие дружественны, какие нежелательны, а какие и вовсе бесполезны

После капусты: как выбрать правильные "соседи" для грядок и обеспечить богатый урожай

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Капуста, будучи одной из самых популярных овощных культур, активно потребляет из почвы калий, азот, фосфор и кальций. Болезни, такие как черная ножка, мучнистая роса и фузариоз, могут повлиять на здоровье капусты и оставить свой след на почве.

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При выборе последующих культур для посадки на грядках после капусты, важно учесть эти факторы, чтобы обеспечить успешный рост и избежать заболеваний.

Рекомендации по посадке овощей после капусты:

Огурцы: На "бедной" почве после капусты огурцы могут прекрасно произрастать, если внести удобрения, такие как перегной, древесная зола и суперфосфат.

Картошка: Для успешного выращивания картошки после капусты в почву следует внести аммиачную селитру и сульфат калия.

Томаты: Томаты успешно растут после капусты, особенно если предшественниками были цветная или белокочанная капуста. Однако, для обеспечения роскошного урожая, требуются подкормки, такие как калийная соль, перегной и суперфосфат.

Кабачки, перцы, свекла, тыква, лук, чеснок, морковь: Эти культуры хорошо процветают после капусты, предоставляя разнообразие овощей на грядках.

Плодовые деревья: Плодовые деревья, при условии предварительных удобрений, не зависят от капусты в качестве предшественника и могут успешно расти на грядках.

Неудачные "соседи" для капусты:

Репка, дайкон, горчица, хрен, редис и брюква: Эти культуры после капусты не приносят богатого урожая, даже при удобрениях. Рекомендуется выбирать для них другие участки.

Несовместимые культуры с капустой:

Клубника и бобовые: Клубника и бобовые не следует сажать после капусты, так как это не принесет урожая.

Советы по севообороту: После двух последовательных посевов капусты, учтите, что урожайность может снизиться на 30-50%. Рекомендуется выращивать другие культуры на этих грядках, возвращаясь к капусте только через 3-5 лет.