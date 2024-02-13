"Соседи" капусты: какие дружественны, какие нежелательны, а какие и вовсе бесполезны

Капуста, будучи одной из самых популярных овощных культур, активно потребляет из почвы калий, азот, фосфор и кальций. Болезни, такие как черная ножка, мучнистая роса и фузариоз, могут повлиять на здоровье капусты и оставить свой след на почве.
При выборе последующих культур для посадки на грядках после капусты, важно учесть эти факторы, чтобы обеспечить успешный рост и избежать заболеваний.
Огурцы: На "бедной" почве после капусты огурцы могут прекрасно произрастать, если внести удобрения, такие как перегной, древесная зола и суперфосфат.
Картошка: Для успешного выращивания картошки после капусты в почву следует внести аммиачную селитру и сульфат калия.
Томаты: Томаты успешно растут после капусты, особенно если предшественниками были цветная или белокочанная капуста. Однако, для обеспечения роскошного урожая, требуются подкормки, такие как калийная соль, перегной и суперфосфат.
Кабачки, перцы, свекла, тыква, лук, чеснок, морковь: Эти культуры хорошо процветают после капусты, предоставляя разнообразие овощей на грядках.
Плодовые деревья: Плодовые деревья, при условии предварительных удобрений, не зависят от капусты в качестве предшественника и могут успешно расти на грядках.
Репка, дайкон, горчица, хрен, редис и брюква: Эти культуры после капусты не приносят богатого урожая, даже при удобрениях. Рекомендуется выбирать для них другие участки.
Клубника и бобовые: Клубника и бобовые не следует сажать после капусты, так как это не принесет урожая.
Советы по севообороту: После двух последовательных посевов капусты, учтите, что урожайность может снизиться на 30-50%. Рекомендуется выращивать другие культуры на этих грядках, возвращаясь к капусте только через 3-5 лет.
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