Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить раствор для полива растений из лука?
Цвет глаз может повлиять на способности к чтению
Диетолог Королева назвала землянику природным антибиотиком
Правила заботы за бамбуковым одеялом: секреты правильной стирки и ухода
Вакуумный массаж от целлюлита: подробная инструкция, как делать правильно
Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг: лучшие автомобили года в различных категориях
Daily Mail предрекает ледяной коллапс из-за остановки Гольфстрима в ближайшие годы
В Роспотребнадзоре заявили, что репа поможет сердцу и печени, а также спасёт от Альцгеймера
Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером
4 народных средства опытных хозяек для впечатляющего цветения орхидей дома

Простые подкормки для орхидей: улучшаем здоровье и внешний вид

Садоводство » Комнатные цветы

Орхидеи, считающиеся одними из наиболее изысканных цветов, способны придать изысканность любому интерьеру. Однако, не каждая хозяйка может справиться с уходом за этим капризным растением. Впрочем, существуют простые подкормки, которые могут значительно улучшить здоровье и внешний вид вашей орхидеи.

Простые подкормки для орхидей: улучшаем здоровье и внешний вид
Фото: flickr. com by GeorgeTan is licensed under public domain

Подкормки для орхидей:

1. Кофе: Если вы являетесь поклонником кофе, не спешите выбрасывать жмых. Залейте его стаканом кипятка и через 15 минут процедите. Затем смешайте с водой в соотношении 1:2 (жидкость к кофе). Такой состав следует использовать для полива орхидеи раз в 30 дней.

2. Чай: Используйте использованный чайный пакетик, заново заварив его в достаточном количестве воды. Цвет жидкости почти не должен измениться. Этот настой также используется для полива растения раз в месяц.

3. Банановая кожура: Высушите кожуру банана в духовке, после чего измельчите ее. Затем введите полученный порошок в литр воды и оставьте на 3 дня. После этого концентрат процедите и разведите водой в пропорции 1:2 перед использованием для полива орхидей.

4. Шелуха: Кипятите желтую часть луковой шелухи в достаточном количестве воды в течение 10 минут. Настаивайте отвар три часа, процедите и разведите водой. Когда цвет жидкости станет практически прозрачным, ее можно использовать для полива орхидей, обеспечив им необходимые питательные вещества.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.

Отличие обычной малины от ремонтантной
Неприхотливен и декоративен: посадите рододендрон
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке до "дороги жизни" 100 метров, ВС РФ готовы идти на Купянск
Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Последние материалы
Как приготовить раствор для полива растений из лука?
Цвет глаз может повлиять на способности к чтению
Диетолог Королева назвала землянику природным антибиотиком
Правила заботы за бамбуковым одеялом: секреты правильной стирки и ухода
Вакуумный массаж от целлюлита: подробная инструкция, как делать правильно
Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг: лучшие автомобили года в различных категориях
Простые подкормки для орхидей: улучшаем здоровье и внешний вид
Daily Mail предрекает ледяной коллапс из-за остановки Гольфстрима в ближайшие годы
В Роспотребнадзоре заявили, что репа поможет сердцу и печени, а также спасёт от Альцгеймера
Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников