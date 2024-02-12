4 народных средства опытных хозяек для впечатляющего цветения орхидей дома

Простые подкормки для орхидей: улучшаем здоровье и внешний вид

Орхидеи, считающиеся одними из наиболее изысканных цветов, способны придать изысканность любому интерьеру. Однако, не каждая хозяйка может справиться с уходом за этим капризным растением. Впрочем, существуют простые подкормки, которые могут значительно улучшить здоровье и внешний вид вашей орхидеи.

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Подкормки для орхидей:

1. Кофе: Если вы являетесь поклонником кофе, не спешите выбрасывать жмых. Залейте его стаканом кипятка и через 15 минут процедите. Затем смешайте с водой в соотношении 1:2 (жидкость к кофе). Такой состав следует использовать для полива орхидеи раз в 30 дней.

2. Чай: Используйте использованный чайный пакетик, заново заварив его в достаточном количестве воды. Цвет жидкости почти не должен измениться. Этот настой также используется для полива растения раз в месяц.

3. Банановая кожура: Высушите кожуру банана в духовке, после чего измельчите ее. Затем введите полученный порошок в литр воды и оставьте на 3 дня. После этого концентрат процедите и разведите водой в пропорции 1:2 перед использованием для полива орхидей.

4. Шелуха: Кипятите желтую часть луковой шелухи в достаточном количестве воды в течение 10 минут. Настаивайте отвар три часа, процедите и разведите водой. Когда цвет жидкости станет практически прозрачным, ее можно использовать для полива орхидей, обеспечив им необходимые питательные вещества.