Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Mail предрекает ледяной коллапс из-за остановки Гольфстрима в ближайшие годы
В Роспотребнадзоре заявили, что репа поможет сердцу и печени, а также спасёт от Альцгеймера
Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером
Daily Mail предупреждает о ледяном коллапсе из-за остановки Гольфстрима
Как сделать обувь менее скользкой: советы и методы в условиях гололеда
Семь ароматов парфюма с нотками мяты: охлаждает и освежает
Законопроект о повышении возраста для военных контрактников временно удален с официального сайта правовых актов
Какой торф подходит для рассады
Врач Ренухина рекомендовала средиземноморскую диету для укрепления сосудов в пожилом возрасте
Орхидеи - цветы уединенные и гордые, не любящие соседства с другими, тем более розами и цитрусовыми

Гармония в растительном мире: выбор соседей для орхидей в домашних условиях

1:08
Садоводство » Комнатные цветы

Если вам близок мир растений, ваша квартира, вероятно, превратилась в уютный ботанический оазис. Однако, когда разнообразие цветов увеличивается, возникает вопрос, какие из них можно успешно объединить.

Гармония в растительном мире: выбор соседей для орхидей в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia. org by Björn Sothmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Как орхидеи воспринимают "соседство"?

Для настоящих ценителей орхидей лучше воздержаться от экспериментов с соседями в виде других растений. Этот экзотический цветок чувствует себя наилучшим образом в уединении.

Поэтому важно выделить для орхидеи место, которое идеально соответствует ее потребностям в освещении, воздухе и температуре.

Если одиночное размещение не является возможным, можно обратить внимание на растения с схожими требованиями к условиям содержания. Такое соседство допустимо.

Однако, если в вашем арсенале цитрусовые растения, стоит держать их отдельно от орхидей, так как взаимное воздействие может быть негативным.

Также не рекомендуется соседство орхидей с благородными розами и кофейными растениями. Это особенно важно учитывать, поскольку "изысканные" орхидеи не переносят соседей с интенсивным ароматом.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Последние материалы
Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером
Daily Mail предупреждает о ледяном коллапсе из-за остановки Гольфстрима
Как сделать обувь менее скользкой: советы и методы в условиях гололеда
Законопроект о повышении возраста для военных контрактников временно удален с официального сайта правовых актов
Семь ароматов парфюма с нотками мяты: охлаждает и освежает
Какой торф подходит для рассады
Врач Ренухина рекомендовала средиземноморскую диету для укрепления сосудов в пожилом возрасте
Что делать, если во время движения лопнула шина: рекомендации автоэкспертов
Гармония в растительном мире: выбор соседей для орхидей в домашних условиях
Ксения Бородина показала идеальный образ на 14 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников