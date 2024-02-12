Орхидеи - цветы уединенные и гордые, не любящие соседства с другими, тем более розами и цитрусовыми

Гармония в растительном мире: выбор соседей для орхидей в домашних условиях

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Если вам близок мир растений, ваша квартира, вероятно, превратилась в уютный ботанический оазис. Однако, когда разнообразие цветов увеличивается, возникает вопрос, какие из них можно успешно объединить.

Фото: commons.wikimedia. org by Björn Sothmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Как орхидеи воспринимают "соседство"?

Для настоящих ценителей орхидей лучше воздержаться от экспериментов с соседями в виде других растений. Этот экзотический цветок чувствует себя наилучшим образом в уединении.

Поэтому важно выделить для орхидеи место, которое идеально соответствует ее потребностям в освещении, воздухе и температуре.

Если одиночное размещение не является возможным, можно обратить внимание на растения с схожими требованиями к условиям содержания. Такое соседство допустимо.

Однако, если в вашем арсенале цитрусовые растения, стоит держать их отдельно от орхидей, так как взаимное воздействие может быть негативным.

Также не рекомендуется соседство орхидей с благородными розами и кофейными растениями. Это особенно важно учитывать, поскольку "изысканные" орхидеи не переносят соседей с интенсивным ароматом.