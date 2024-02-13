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Растения эпифиты: удивительно, но на деревьях могут расти орхидеи

Рассказываем о необычных "соседях" деревьев, которых можно увидеть на стволах и ветках

1:58
Садоводство » Цветы

Растения эпифиты — это уникальные растения, которые растут на поверхности других растений, в основном на деревьях. Они не паразитируют на своих хозяевах, а используют их только в качестве опоры для своего роста. Такие растения можно встретить в тропических и субтропических лесах по всему миру.

Рассказываем о необычных "соседях" деревьев, которых можно увидеть на стволах и ветках
Фото: creativecommons.org by Geoff Gallice is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Существует огромное разнообразие видов эпифитов, которые отличаются своими особенностями и адаптациями к жизни на деревьях. Некоторые из них имеют воздушные корни, которые позволяют им получать влагу и питательные вещества из воздуха, другие — специальные ворсинки на листьях, которые собирают воду и питательные вещества из тумана. Также существуют эпифиты, которые образуют густые кустарники или даже маленькие деревья на ветвях своих хозяев.

Одним из самых известных видов эпифитов являются орхидеи. Эти красивые цветы можно встретить на деревьях в тропических лесах Южной Америки, Африки и Азии. Орхидеи имеют специальные корни, которые образуют плотные клубни, в которых они хранят запасы воды и питательных веществ. Также они способны приспосабливаться к различным условиям, благодаря чему могут расти на разных высотах и на разных видах деревьев.

Ещё одним интересным видом эпифитов являются бромелиевые растения. Они имеют широкие и мясистые листья, которые образуют резервуар для воды. Бромелии также имеют специальные ворсинки на листьях, которые позволяют им поглощать влагу из воздуха. Некоторые виды бромелий даже образуют цветы, которые служат укрытием для маленьких животных, таких как лягушки и ящерицы.

Одной из самых необычных особенностей эпифитов является их способность к самоочищению. Большинство этих растений имеют гладкую поверхность, на которой не задерживается пыль и грязь. Это позволяет им получать достаточно света для фотосинтеза и не тратить лишнюю энергию на очищение листьев.

Эпифитные тилландсии
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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