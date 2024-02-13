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Рассказываем, как грамотно чередовать культуры на дачном участке

Повысит плодородие чередование культур

2:24
Садоводство » Советы

Чередование культур является важным агротехническим приемом, который позволяет повысить плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Суть чередования культур заключается в выращивании на одном и том же участке земли разных культур в определённой последовательности.

Повысит плодородие чередование культур
Фото: "garden" by lakelou is licensed under CC BY 2.0.

Правила чередования культур

При чередовании культур необходимо соблюдать следующие правила:

  • Выбирать культуры, которые предъявляют разные требования к почве, климату и условиям выращивания.
  • Размещать культуры в севообороте в такой последовательности, чтобы они не истощали почву и не поражались одними и теми же болезнями и вредителями. Соблюдать чередование культур по семействам. Например, после бобовых культур лучше всего выращивать зерновые, а после зерновых — пропашные.
  • Вводить в севооборот сидеральные культуры, которые обогащают почву органическим веществом и улучшают её структуру.

Способы чередования культур

Существуют различные способы чередования культур. Наиболее распространенными являются:

  • Двухпольный севооборот. Это самый простой способ чередования культур, при котором на одном и том же участке земли выращивают две культуры поочередно. Например, озимую пшеницу и яровой ячмень.
  • Трёхпольный севооборот. При трехпольном севообороте на одном и том же участке земли выращивают три культуры поочередно. Например, озимую пшеницу, яровой ячмень и клевер.
  • Многопольный севооборот. Многопольный севооборот включает в себя выращивание на одном и том же участке земли четырех и более культур поочередно. Например, озимую пшеницу, яровой ячмень, клевер, картофель и кукурузу.

Преимущества чередования культур

Чередование культур имеет ряд преимуществ:

  • Повышение плодородия почвы.
  • Улучшение структуры почвы.
  • Снижение риска поражения сельскохозяйственных культур болезнями и вредителями.
  • Повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
  • Уменьшение затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

Чередование культур является важным агротехническим приемом, который позволяет повысить плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Соблюдая правила и способы чередования культур, можно значительно улучшить состояние почвы и повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

Огород по уму! Чередование культур
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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