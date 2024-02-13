Рассказываем, как грамотно чередовать культуры на дачном участке

Повысит плодородие чередование культур

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чередование культур является важным агротехническим приемом, который позволяет повысить плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Суть чередования культур заключается в выращивании на одном и том же участке земли разных культур в определённой последовательности.

Фото: "garden" by lakelou is licensed under CC BY 2.0.

Правила чередования культур

При чередовании культур необходимо соблюдать следующие правила:

Выбирать культуры, которые предъявляют разные требования к почве, климату и условиям выращивания.

Размещать культуры в севообороте в такой последовательности, чтобы они не истощали почву и не поражались одними и теми же болезнями и вредителями. Соблюдать чередование культур по семействам. Например, после бобовых культур лучше всего выращивать зерновые, а после зерновых — пропашные.

Вводить в севооборот сидеральные культуры, которые обогащают почву органическим веществом и улучшают её структуру.

Способы чередования культур

Существуют различные способы чередования культур. Наиболее распространенными являются:

Двухпольный севооборот. Это самый простой способ чередования культур, при котором на одном и том же участке земли выращивают две культуры поочередно. Например, озимую пшеницу и яровой ячмень.

Трёхпольный севооборот. При трехпольном севообороте на одном и том же участке земли выращивают три культуры поочередно. Например, озимую пшеницу, яровой ячмень и клевер.

Многопольный севооборот. Многопольный севооборот включает в себя выращивание на одном и том же участке земли четырех и более культур поочередно. Например, озимую пшеницу, яровой ячмень, клевер, картофель и кукурузу.

Преимущества чередования культур

Чередование культур имеет ряд преимуществ:

Повышение плодородия почвы.

Улучшение структуры почвы.

Снижение риска поражения сельскохозяйственных культур болезнями и вредителями.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

Уменьшение затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

Чередование культур является важным агротехническим приемом, который позволяет повысить плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Соблюдая правила и способы чередования культур, можно значительно улучшить состояние почвы и повысить урожайность сельскохозяйственных культур.