Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рейтинг самых доступных иномарок с полным приводом на рынке РФ
Магические свойства черных кошек: правда или вымысел
Nature Astronomy: вулканы на Марсе потухли 3,5 миллиарда лет назад
Кошки и потеря шерсти: какие факторы могут усилить линьку
Диетолог Гинзбург назвал какао и зеленый чай напитками, которые защищают от тромбов и воспалений
Результаты ночного удара по Днепропетровску — уничтожена городская ТЭЦ
Адвокат Миронов предупредил о недопустимости рассылки фото паспорта
Как очищать гуаша, чтобы точно не осталось бактерий: два варианта от экспертов
Телевидение Франции: в Авдеевке для ВСУ "всё много хуже, чем в Артёмовске"
В почве могут быть вредные соли. Рассказываем причины

Из-за чего засаливается почва на участке?

2:35
Садоводство » Вредители и болезни

Засоление почвы — это накопление в ней вредных для растений солей. Оно может быть вызвано естественными причинами, такими как близость моря или наличие солончаков, или антропогенными, такими как неправильное использование удобрений или орошение.

Из-за чего засаливается почва на участке?
Фото: ecogardener. com/cdn/shop/articles/checking-soil-moisture_05ac6872-b096-4f76-85cf-e8c78fa35949.jpg?v=1599647858

Естественные причины засоления почвы

  • Близость моря. Соль из морской воды может проникать в почву и накапливаться в ней.
  • Наличие солончаков. Солончаки — это участки почвы, которые содержат большое количество солей. Они могут образовываться в результате испарения воды из засоленных озер или болот, а также в результате выветривания горных пород.
  • Пустынный климат. В пустынях мало дождей, поэтому соли, которые содержатся в почве, не вымываются и накапливаются в ней.

Антропогенные причины засоления почвы

  • Неправильное использование удобрений. Чрезмерное внесение удобрений, особенно азотных, может привести к накоплению солей в почве.
  • Орошение. Орошение может привести к засолению почвы, если вода, используемая для полива, содержит много солей.
  • Строительство дорог и зданий. При строительстве дорог и зданий верхний слой почвы, который содержит меньше солей, может быть удален, а на его место может быть засыпана солёная почва.

Решение проблемы засоления почвы

  • Дренаж. Дренаж — это система каналов и труб, которая позволяет отводить избыточную воду из почвы. Дренаж помогает снизить уровень грунтовых вод и уменьшить накопление солей в почве.
  • Промывка почвы. Промывка почвы — это процесс полива почвы большим количеством воды для вымывания солей. Промывка почвы может быть эффективной, если вода, используемая для полива, содержит мало солей.
  • Использование солеустойчивых растений. Солеустойчивые растения — это растения, которые могут расти в засоленной почве. Выращивание солеустойчивых растений может помочь снизить уровень засоления почвы.
  • Внесение органических удобрений. Органические удобрения, такие как компост и навоз, могут помочь улучшить структуру почвы и снизить уровень засоления.

Профилактика засоления почвы

  • Использование умеренных доз удобрений.
  • Использование воды с низким содержанием солей для орошения.
  • Проведение дренажных работ.
  • Выращивание солеустойчивых растений.
  • Внесение органических удобрений.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно предотвратить засоление почвы на участке и сохранить его плодородие.

Засоление почвы: что с этим делать
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.

Отличие обычной малины от ремонтантной
Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза
Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза
Последние материалы
Как очищать гуаша, чтобы точно не осталось бактерий: два варианта от экспертов
Телевидение Франции: в Авдеевке для ВСУ "всё много хуже, чем в Артёмовске"
Лучшие упражнения для плеч, которые снимут напряжение
Шоколадно-клубничный рулет на день влюблённых: с этим шикарным десертом справится каждый
10 советов для усиления женской энергии: привлекайте мужчин своим внутренним очарованием
Штурм Авдеевки: ВС РФ замыкают котёл вокруг укрепрайона "Зенит" на базе ПВО
Стилист Скороходова рассказала, что в одежде запрещено сочетать чёрный и голубой цвета
Биологи объяснили, как морские млекопитающие спят под водой
Из-за чего засаливается почва на участке?
Водителям в России перечислены провоцирующие появление ржавчины на кузове автомобиля: не делайте так
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников