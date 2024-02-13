В почве могут быть вредные соли. Рассказываем причины

Из-за чего засаливается почва на участке?

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Засоление почвы — это накопление в ней вредных для растений солей. Оно может быть вызвано естественными причинами, такими как близость моря или наличие солончаков, или антропогенными, такими как неправильное использование удобрений или орошение.

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Естественные причины засоления почвы

Близость моря. Соль из морской воды может проникать в почву и накапливаться в ней.

Наличие солончаков. Солончаки — это участки почвы, которые содержат большое количество солей. Они могут образовываться в результате испарения воды из засоленных озер или болот, а также в результате выветривания горных пород.

Пустынный климат. В пустынях мало дождей, поэтому соли, которые содержатся в почве, не вымываются и накапливаются в ней.

Антропогенные причины засоления почвы

Неправильное использование удобрений. Чрезмерное внесение удобрений, особенно азотных, может привести к накоплению солей в почве.

Орошение. Орошение может привести к засолению почвы, если вода, используемая для полива, содержит много солей.

Строительство дорог и зданий. При строительстве дорог и зданий верхний слой почвы, который содержит меньше солей, может быть удален, а на его место может быть засыпана солёная почва.

Решение проблемы засоления почвы

Дренаж. Дренаж — это система каналов и труб, которая позволяет отводить избыточную воду из почвы. Дренаж помогает снизить уровень грунтовых вод и уменьшить накопление солей в почве.

Промывка почвы. Промывка почвы — это процесс полива почвы большим количеством воды для вымывания солей. Промывка почвы может быть эффективной, если вода, используемая для полива, содержит мало солей.

Использование солеустойчивых растений. Солеустойчивые растения — это растения, которые могут расти в засоленной почве. Выращивание солеустойчивых растений может помочь снизить уровень засоления почвы.

Внесение органических удобрений. Органические удобрения, такие как компост и навоз, могут помочь улучшить структуру почвы и снизить уровень засоления.

Профилактика засоления почвы

Использование умеренных доз удобрений.

Использование воды с низким содержанием солей для орошения.

Проведение дренажных работ.

Выращивание солеустойчивых растений.

Внесение органических удобрений.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно предотвратить засоление почвы на участке и сохранить его плодородие.