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Увеличиваем завязь огурцов, чтобы был богатый урожай

Этот способ поможет увеличить завязь огурцов

2:06
Садоводство » Овощи

Огурцы — это одна из самых популярных овощных культур, которая широко используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств для здоровья. Однако, чтобы получить богатый урожай сочных и вкусных огурцов, необходимо уделить особое внимание процессу завязи.

Этот способ поможет увеличить завязь огурцов
Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Photo by Scott Bauer is licensed under https://photogallery.nrcs.usda.gov/res/sites/photogallery/

Завязь огурцов — это процесс образования плодов на растении. Чем качественнее и более обильная завязь, тем больше урожай можно получить. Поэтому, если вы хотите насладиться свежими огурцами из своего сада, следует уделить особое внимание увеличению завязи.

Первым шагом к увеличению завязи огурцов является правильный выбор сорта. Некоторые сорта огурцов имеют более высокую способность к завязи, чем другие. Например, сорта среднего и позднего срока созревания обычно имеют более обильную завязь, чем ранние сорта. Также стоит обратить внимание на характеристики сорта, указанные на упаковке семян, и выбрать те, которые подходят для вашего региона и условий выращивания.

Вторым важным фактором является правильный уход за растениями. Огурцы любят тепло и влагу, поэтому необходимо обеспечить им регулярный полив и поддерживать оптимальную температуру воздуха и почвы. Также стоит уделять внимание подкормкам, которые помогут растениям получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.

Ещё одним важным аспектом является правильное обрезание растений. Огурцы имеют склонность к образованию множества боковых побегов, которые могут отнимать энергию и питательные вещества у главного стебля и завязи. Поэтому рекомендуется регулярно удалять лишние побеги и листья, чтобы растение могло сосредоточиться на формировании плодов.

Также стоит обратить внимание на опыление огурцов. В природе это происходит за счет насекомых, но в условиях закрытого грунта или теплицы, опыление может быть затруднено. В этом случае можно использовать специальные кисточки для опыления или просто потрясти растения, чтобы помочь пыльце переместиться с мужских цветков на женские.

Завяжутся все огурчики, если подкормить их этим удобрением
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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