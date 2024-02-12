Неопытный дачник наживёт себе целых 9 проблем из-за слишком раннего посева семян

Ошибки раннего посева рассады: почему важно придерживаться правильного времени

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Народная мудрость говорит о том, что ложка дорога к обеду: не раньше, не позже, а к определенному моменту времени. Это абсолютно справедливо, когда дело касается посева семян для выращивания рассады. Ранние посадки не только не приносут пользы, но и могут стать источником проблем, влекущих за собой дополнительные расходы.

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Чем чревата ранняя посадка:

Досвечивание: Недостаток солнечного света требует использования фитосветильников для поддержания рассады, что влечет за собой дополнительные расходы электроэнергии.

Обогрев: Ранние всходы нуждаются в дополнительном обогреве, что увеличивает издержки.

Переросшая зеленая масса: Посев рассады слишком рано приводит к избыточному росту зелени в ущерб формированию завязей, увеличивая расходы на удобрения и обработку.

Но это еще не все. Торопливость незадачливых дачников вполне будет соответствовать другой мудрости: "поспешишь - людей насмешишь". Среди других проблем слишком ранней высадке семян будут:

Плохо формирующаяся корневая система;

Сниженная устойчивость к инфекционным болезням;

Низкая урожайность;

Плоды низкого качества;

Ухудшение срока хранения урожая;

Отсутствие бутонов и соцветий у цветов.

В связи с этим рекомендуется избегать посева теплолюбивых культур и растений с быстрым появлением всходов в январе и феврале. Важно соблюдать оптимальное время для обеспечения успешного и экономически эффективного выращивания рассады.