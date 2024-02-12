Неопытный дачник наживёт себе целых 9 проблем из-за слишком раннего посева семян

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Ошибки раннего посева рассады: почему важно придерживаться правильного времени

1:32
Садоводство » Овощи

Народная мудрость говорит о том, что ложка дорога к обеду: не раньше, не позже, а к определенному моменту времени. Это абсолютно  справедливо, когда дело касается посева семян для выращивания рассады. Ранние посадки не только не приносут пользы, но и могут стать источником проблем, влекущих за собой дополнительные расходы.

Ошибки раннего посева рассады: почему важно придерживаться правильного времени
Фото: commons.wikimedia. org by Eiku is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Чем чревата ранняя посадка:

Досвечивание: Недостаток солнечного света требует использования фитосветильников для поддержания рассады, что влечет за собой дополнительные расходы электроэнергии.

Обогрев: Ранние всходы нуждаются в дополнительном обогреве, что увеличивает издержки.

Переросшая зеленая масса: Посев рассады слишком рано приводит к избыточному росту зелени в ущерб формированию завязей, увеличивая расходы на удобрения и обработку.

Но это еще не все. Торопливость незадачливых дачников вполне будет соответствовать другой мудрости: "поспешишь - людей насмешишь". Среди других проблем слишком ранней высадке семян будут:

  • Плохо формирующаяся корневая система;
  • Сниженная устойчивость к инфекционным болезням;
  • Низкая урожайность;
  • Плоды низкого качества;
  • Ухудшение срока хранения урожая;
  • Отсутствие бутонов и соцветий у цветов.

В связи с этим рекомендуется избегать посева теплолюбивых культур и растений с быстрым появлением всходов в январе и феврале. Важно соблюдать оптимальное время для обеспечения успешного и экономически эффективного выращивания рассады.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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