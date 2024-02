Торф - один из наиболее распространённых и эффективных средств для выращивания рассады

Существует несколько видов торфа, и каждый из них имеет свои особенности. Однако наиболее подходящим для рассады является низинный торф. Этот вид торфа добывается из низинных болот и озер и обладает определенными свойствами, которые делают его идеальным для рассады.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder