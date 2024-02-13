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Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать

Выбираем правильный грунт для голубики

1:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Голубика — популярная ягода, которая ценится за свои вкусовые и питательные качества. Чтобы получить хороший урожай голубики, необходимо правильно подобрать грунт и обеспечить ей должный уход.

Выбираем правильный грунт для голубики
Фото: Wikimedia Commons by B.gliwa is licensed under CC BY-SA 2.5

Грунт для голубики должен быть кислым (pH 3,5-4,5), рыхлым и хорошо дренированным. Для создания такого грунта можно использовать смесь торфа, песка и хвойных опилок в соотношении 2:1:1. Также в грунт можно добавить немного серы или лимонной кислоты для подкисления.

Место для посадки голубики должно быть солнечным и защищенным от ветра. Перед посадкой голубики в почву необходимо внести комплексное минеральное удобрение.

Голубика нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. Полив должен быть умеренным, чтобы не допустить застоя воды в почве.

Подкармливать голубику нужно весной и осенью комплексным минеральным удобрением. Также можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной.

Обрезка голубики проводится весной или осенью. При обрезке удаляются старые, больные и слабые побеги. Также обрезка помогает формировать куст голубики и регулировать его высоту.

Чтобы защитить голубику от вредителей и болезней, необходимо проводить профилактические обработки. Для этого можно использовать инсектициды и фунгициды.

При правильном уходе и выборе грунта голубика будет радовать вас обильным урожаем вкусных и полезных ягод.

Посадил голубику в четыре вида грунта! Какой оказался лучше?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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