Как правильно посадить жимолость: добавьте эти компоненты в яму для посадки

Жимолость — отличная культура, которая отличается ранними сладкими ягодами. Куст неприхотлив и выдерживает морозы до -40°C и ниже. Большинство сортов начинают цвести и приносить плоды на третий год. Цветение происходит в мае, а плоды созревают в июне.
Жимолость размножается семенами, черенками и делением куста. Зелёные черенки с двумя парами листьев высаживают в теплицу или грядки с временным укрытием. Этот метод эффективен, так как черенки быстро укореняются.
Посадка жимолости осуществляется осенью или весной. Ямы должны быть не менее 40 см глубиной. В каждую добавляют компост, золу, суперфосфат и поливают водой. При посадке корни распределяют по яме, засыпают землёй, утрамбовывают и мульчируют компостом. Жимолость не требует сложного ухода. Формирование куста рекомендуется после трех лет роста, а плодоношение достигает пика на 7-м году. После 20 лет куст стареет и приносит меньше плодов, пишет Дзен-канал "Садоводство".
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