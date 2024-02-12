Эти вишни не поразит монилиоз: получите здоровые и вкусные ягоды

Сорта вишни, устойчивые к монилиозу

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Многие вишни страдают от монилиоза. Плоды покрываются пятнами и начинают гнить. К счастью, есть сорта, устойчивые к этой напасти. Сайт ogorod. ru назвал их. Среди них:

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Вишня "Жуковская". Ягоды средней величины. Плоды крупные, вкусные, пригодные для механизированной уборки.

Вишня "Живица" ("Гамма"). Межвидовой гибрид, раннеспелый и морозостойкий. Плоды крупные. Сорт универсальный.

Вишня "Память Еникеева". Среднеранний сорт с крупными плодами и приятным вкусом.

Вишня "Шпанка". Сильнорослое дерево с кроной в форме шара. Дерево частично самоплодное, хорошо переносит засуху.

Вишня "Тургеневка". Среднерослое дерево. Оно самоплодное, с хорошей урожайностью. Ягоды крупные, сладкие. Ягоды можно применять для заготовок.

Вишня "Чудо-вишня". Хорошо растущее дерево, раннеспелое. Плоды крупные, сочные, сладкие.

Вишня "Новодворская". Дерево белорусской селекции, среднерослое, спокойно переносит засуху. Плоды крупные, сочные.