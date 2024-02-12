Эти вишни не поразит монилиоз: получите здоровые и вкусные ягоды

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Сорта вишни, устойчивые к монилиозу

1:15
Садоводство » Плодовые

Многие вишни страдают от монилиоза. Плоды покрываются пятнами и начинают гнить. К счастью, есть сорта, устойчивые к этой напасти. Сайт ogorod. ru назвал их. Среди них:

Сорта вишни, устойчивые к монилиозу
Фото: Own work by HermannSchachner is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Вишня "Жуковская". Ягоды средней величины. Плоды крупные, вкусные, пригодные для механизированной уборки.

Вишня "Живица" ("Гамма"). Межвидовой гибрид, раннеспелый и морозостойкий. Плоды крупные. Сорт универсальный.

Вишня "Память Еникеева". Среднеранний сорт с крупными плодами и приятным вкусом.

Вишня "Шпанка". Сильнорослое дерево с кроной в форме шара. Дерево частично самоплодное, хорошо переносит засуху.

Вишня "Тургеневка". Среднерослое дерево. Оно самоплодное, с хорошей урожайностью. Ягоды крупные, сладкие. Ягоды можно применять для заготовок.

Вишня "Чудо-вишня". Хорошо растущее дерево, раннеспелое. Плоды крупные, сочные, сладкие.

Вишня "Новодворская". Дерево белорусской селекции, среднерослое, спокойно переносит засуху. Плоды крупные, сочные.

Лечение монилиоза косточковых - вишни, яблони, груши, черешни. Супер средство от монилиоза.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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