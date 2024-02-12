Эти вишни не поразит монилиоз: получите здоровые и вкусные ягоды

Многие вишни страдают от монилиоза. Плоды покрываются пятнами и начинают гнить. К счастью, есть сорта, устойчивые к этой напасти. Сайт ogorod. ru назвал их. Среди них:
Вишня "Жуковская". Ягоды средней величины. Плоды крупные, вкусные, пригодные для механизированной уборки.
Вишня "Живица" ("Гамма"). Межвидовой гибрид, раннеспелый и морозостойкий. Плоды крупные. Сорт универсальный.
Вишня "Память Еникеева". Среднеранний сорт с крупными плодами и приятным вкусом.
Вишня "Шпанка". Сильнорослое дерево с кроной в форме шара. Дерево частично самоплодное, хорошо переносит засуху.
Вишня "Тургеневка". Среднерослое дерево. Оно самоплодное, с хорошей урожайностью. Ягоды крупные, сладкие. Ягоды можно применять для заготовок.
Вишня "Чудо-вишня". Хорошо растущее дерево, раннеспелое. Плоды крупные, сочные, сладкие.
Вишня "Новодворская". Дерево белорусской селекции, среднерослое, спокойно переносит засуху. Плоды крупные, сочные.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.