Розы будут удивлять всех своим повторным цветением, если вы не будете совершать эти 3 ошибки

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Секреты продолжительного цветения роз: избегаем ошибок в уходе за кустами

1:28
Садоводство » Цветы

Эффективный уход за кустами роз играет ключевую роль в продлении их цветения, превосходящего возможности даже самого устойчивого сорта.

Секреты продолжительного цветения роз: избегаем ошибок в уходе за кустами
Фото: Own work by Вадим Горшенин

Несмотря на возможность повторного цветения, результат может быть менее великолепным, если пренебрегать рекомендациями опытных садоводов по уходу.

Ошибки в уходе за розами:

1. Ошибка в обрезке: Здоровое и обильное цветение кустов во многом зависит от правильной и своевременной обрезки. Очень поздняя обрезка отцветшей розы, при осыпании лепестков, приводит к образованию "капсулы" с семенами вместо нового цветка. Неверная обрезка у основания цветка или у корня может привести к сломанному цветоносу или замедлению роста новых бутонов из-за недостатка питательных веществ.

2. Ошибка в подкормке: Регулярная подкормка, проводимая не реже 2 раз в месяц, с использованием минеральных, органических и самодельных удобрений, основанных на цинке, азоте и кальции, является неотъемлемой частью ухода за розами. Один из домашних рецептов включает смешивание дрожжей с сахарным песком и последующий полив роз этим раствором.

3. Ошибка в поливе: Во время цветения кусты роз требуют обильного полива, а мульчирование почвы слоем перегноя, соломы или опилок помогает сохранить влажность. Удачное сочетание этих методов позволяет избегать ошибок и наслаждаться прекрасным и продолжительным цветением роз в саду.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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