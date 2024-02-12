Цветы словно парящие фонари: экзотическая красавица просто приковывает взгляды - нужно особое внимание к ней, но оно того стоит

Экзотичная сандерсония станет прекрасным украшением сада

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Среди редких и прекрасных растений особое место занимает лиана сандерсония, которая известна своими волшебными цветками, похожими на парящие фонари. Выращивание этой экзотической красавицы требует много внимания и усилий, особенно в холодных климатических условиях.

Фото: flickr.com by peganum from Small Dole, England is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Растение также известно как золотой ландыш или китайский фонарик. Сандерсония может достигать высоты около 60 см. Её ланцетные листья имеют ярко-зелёную окраску, а цветки оранжево-золотистых тонов, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

В средней полосе страны сандерсонию обычно выращивают как многолетник, когда луковицы извлекают из почвы на зиму. Однако перед тем как высадить в открытый грунт, сначала её выращивают в горшках. Также возможен вариант выращивания сандерсонии как комнатного растения, которое летом можно выносить на открытый воздух.

Для этой лианы следует выбирать солнечное место, защищенное от сквозняков. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной.

Поливайте сандерсонию регулярно, но не переувлажняйте почву. Минеральные удобрения обычно вносят перед посадкой и перед началом цветения.

В садовом дизайне сандерсонию можно использовать как выразительный акцент для украшения зоны отдыха, а ее необычные цветы идеально подходят для составления красивых букетов и могут стоять в вазе до трех недель.