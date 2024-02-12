Завязи клубники не будут сохнуть и опадать: поможет проверенное средство

Многие садоводы сталкиваются с проблемой сухости и опадения завязей у клубники. Однако есть проверенное временем решение этой проблемы. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Уральская провинция".
Вам понадобится 500 грамм свежего чеснока, 15 капель спиртовой настойки йода (5%), 500 мл просеянной древесной золы и 5 грамм борной кислоты.
Сначала приготовьте вытяжки из чеснока и древесной золы. Для этого измельчите чеснок и залейте его тёплой водой (1 литр) на 24 часа, а также залейте древесную золу кипятком и настаивайте 48 часов. Затем процедите оба раствора.
Далее растворите 5 грамм борной кислоты в 200 миллилитрах горячей воды (50-60 градусов).
Приготовьте семь литров воды. Добавьте в ней 1000 мл вытяжки из чеснока и золы, 200 мл раствора с борной кислотой, 15 капель 3% настойки йода.
Раствором обильно проводите опрыскивания клубничных кустов в сухую безветренную погоду. Повторяйте обработку через 7 дней, особенно после дождей.
Этот состав поможет защитить кустики от вредителей и грибковых заболеваний, а также сохранить завязи и обеспечить хороший урожай.
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