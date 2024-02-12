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Завязи клубники не будут сохнуть и опадать: поможет проверенное средство

Как решить проблему опадания завязей клубники

Садоводство » Советы

Многие садоводы сталкиваются с проблемой сухости и опадения завязей у клубники. Однако есть проверенное временем решение этой проблемы. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Уральская провинция".

Как решить проблему опадания завязей клубники
Фото: Own work by Der Messer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Вам понадобится 500 грамм свежего чеснока, 15 капель спиртовой настойки йода (5%), 500 мл просеянной древесной золы и 5 грамм борной кислоты.

Сначала приготовьте вытяжки из чеснока и древесной золы. Для этого измельчите чеснок и залейте его тёплой водой (1 литр) на 24 часа, а также залейте древесную золу кипятком и настаивайте 48 часов. Затем процедите оба раствора.

Далее растворите 5 грамм борной кислоты в 200 миллилитрах горячей воды (50-60 градусов).

Приготовьте семь литров воды. Добавьте в ней 1000 мл вытяжки из чеснока и золы, 200 мл раствора с борной кислотой, 15 капель 3% настойки йода.

Раствором обильно проводите опрыскивания клубничных кустов в сухую безветренную погоду. Повторяйте обработку через 7 дней, особенно после дождей.

Этот состав поможет защитить кустики от вредителей и грибковых заболеваний, а также сохранить завязи и обеспечить хороший урожай.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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