Урожай будет ещё лучше, если выберете подходящее место для картофеля

Где лучше всего сажать картошку

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Картофель — одна из самых популярных и распространенных овощных культур в мире. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо выбрать правильное место для его выращивания. Какие факторы следует учитывать?

Фото: Own work by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Нужно обратить внимание при выборе места для картофеля на освещение. Картофель любит яркий свет, поэтому лучше всего выращивать его на солнечных участках. Однако, если у вас нет возможности выбрать солнечное место, то можно выращивать картофель и в полутени. Главное, чтобы растения получали не менее 6 часов яркого света в день.

Ещё важный фактор — это почва. Картофель предпочитает рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной системой. Идеальным вариантом будет садовая земля с нейтральным или слабокислым уровнем pH. Если у вас кислая почва, то перед посадкой картофеля рекомендуется внести известь или древесную золу для улучшения кислотности.

Также стоит обратить посмотреть на влажность почвы. Картофель не любит сухую почву, поэтому выбирайте место с хорошей влагоудерживающей способностью. Если у вас сухой климат, то можно использовать мульчу или систему капельного орошения для поддержания оптимального уровня влажности.

Ещё важна защита от ветра. Картофель очень чувствителен к сильным ветрам, которые могут повредить листья и стебли. Поэтому выбирайте место, защищённое от ветра, например, рядом с домом или забором.

Стоит учитывать соседство картофеля с другими растениями. Лучше всего выращивать его вместе с бобовыми культурами, такими как горох или фасоль, которые обогащают почву азотом и улучшают рост картофеля. Не рекомендуется выращивать картофель рядом с помидорами, баклажанами или перцем, так как они могут быть подвержены общим заболеваниям. Не забывайте о регулярном повороте культур.