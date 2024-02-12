Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Тренер Назаров посоветовал кусать локти шведам и финнам, не желающим допуска сборной России на ЧМ и ОИ
Приготовьте хлеб из зелёной гречки без дрожжей
В Горячинске для туристов открыли новый термальный бассейн под открытым небом
В Магадане проводят набор на курсы обучения походам на лыжах и ориентированию
Борьба с желтым налетом в ванне: эффективные народные методы
Science: Первые мигранты из Азии в Европу вымерли из-за охлаждения климата
Шесть процедур, которые кожа оценит после отпуска
Школьный автобус попал в ДТП в Псковской области, трое детей в реанимации
Урожай будет ещё лучше, если выберете подходящее место для картофеля

Где лучше всего сажать картошку

2:02
Садоводство » Овощи

Картофель — одна из самых популярных и распространенных овощных культур в мире. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо выбрать правильное место для его выращивания. Какие факторы следует учитывать?

Где лучше всего сажать картошку
Фото: Own work by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Нужно обратить внимание при выборе места для картофеля на освещение. Картофель любит яркий свет, поэтому лучше всего выращивать его на солнечных участках. Однако, если у вас нет возможности выбрать солнечное место, то можно выращивать картофель и в полутени. Главное, чтобы растения получали не менее 6 часов яркого света в день.

Ещё важный фактор — это почва. Картофель предпочитает рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной системой. Идеальным вариантом будет садовая земля с нейтральным или слабокислым уровнем pH. Если у вас кислая почва, то перед посадкой картофеля рекомендуется внести известь или древесную золу для улучшения кислотности.

Также стоит обратить посмотреть на влажность почвы. Картофель не любит сухую почву, поэтому выбирайте место с хорошей влагоудерживающей способностью. Если у вас сухой климат, то можно использовать мульчу или систему капельного орошения для поддержания оптимального уровня влажности.

Ещё важна защита от ветра. Картофель очень чувствителен к сильным ветрам, которые могут повредить листья и стебли. Поэтому выбирайте место, защищённое от ветра, например, рядом с домом или забором.

Стоит учитывать соседство картофеля с другими растениями. Лучше всего выращивать его вместе с бобовыми культурами, такими как горох или фасоль, которые обогащают почву азотом и улучшают рост картофеля. Не рекомендуется выращивать картофель рядом с помидорами, баклажанами или перцем, так как они могут быть подвержены общим заболеваниям. Не забывайте о регулярном повороте культур.

Сажать картофель после картофеля можно только при выполнении этих условий
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников Предсказавший развал СССР евросоциолог Тодд констатировал поражение Запада Олег Володин Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену Любовь Степушова
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Последние материалы
Клюквенный кисель без комочков с корицей — полезный зимний напиток
Сколько российские автовладельцы тратят на содержание машин
Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ бойцах ВСУ
Секреты продолжительного цветения роз: избегаем ошибок в уходе за кустами
Monitor: трюк России с золотом сработал
Семейный психотерапевт Наталья Наумова раскрыла неочевидные секреты мезальянсов
Тарифы на услуги ЖКХ нужно поднять на 18%, подсчитал экономист Сиваев
Здоровье вашей кошки в опасности: пять продуктов, которые следует исключить из рациона
Врач Ягафарова заявила, что избыток кофе может вызвать тахикардию и тремор конечностей
Эти средства для кожи с экстрактами зеленого чая сделают кожу гладкой и сияющей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников