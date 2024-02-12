Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биатлонистка из РФ Слепцова заявила, что не готова вернуться в спорт
Результаты ночных ударов ракет и "Гераней" по Украине
Виды ресниц для наращивания
Флеболог Гаврилов рекомендовал не вести самолечение заболеваний вен
Чего лучше не говорить инспектору ДПС: советы от представителя ГИБДД
В Киеве сообщили об убийстве украинского баскетболиста в ФРГ за происхождение
Юристы назвали маткапитал среди важных моментов развода супругов
Салат "Капрезе": простая закуска на День всех влюблённых
Юрист Коломийцев рассказал о возможных штрафах для дачника при уборке снега
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира

Яркие и солнечные цветы: рассказываем о форзиции

2:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Форзиция — это красивый и популярный кустарник, который привлекает внимание своими яркими и сочными цветами. Он произрастает во многих уголках мира и является одним из любимых растений среди садоводов и дачников. Как правильно ухаживать за форзицией и какую пользу она может принести на вашем участке?

Яркие и солнечные цветы: рассказываем о форзиции
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en by Kristina D.C.

Первое, что нужно знать о форзиции — это её любовь к солнечным местам. Она предпочитает открытые и хорошо освещённые участки, поэтому выбирайте для нее место, где она будет получать достаточно солнечного света. Также важно учесть, что форзиция достаточно высоко растёт, поэтому оставьте ей достаточно места для роста.

Кустарник не требует особого ухода, но регулярный полив и подкормка помогут ему расти здоровым и красивым. Особенно важно подкармливать форзицию весной, перед началом цветения, и в конце лета, после цветения. Для этого можно использовать универсальные минеральные удобрения или специальные для цветущих кустарников.

Также необходимо следить за состоянием почвы вокруг кустарника. Она должна быть влажной, но не переувлажненной. При необходимости, можно проводить мульчирование — нанесение слоя органического материала на поверхность почвы вокруг кустарника. Это поможет сохранить влагу и питательные вещества, а также защитит корни от перегрева и пересыхания.

Одним из главных преимуществ форзиции на участке является ее декоративность. Она цветет обильно и долго — с конца весны до начала лета. Цветы могут быть различных оттенков — от ярко-желтого до насыщенного оранжевого. Кроме того, форзиция имеет красивую форму куста, который можно подстригать и формировать по своему вкусу.

Но помимо декоративных качеств, форзиция также имеет полезные свойства. Ее цветы содержат витамин С и другие полезные вещества, которые могут быть использованы в кулинарии или для приготовления чая. Кроме того, форзиция является прекрасным медоносом, привлекая пчёл и других полезных насекомых на ваш участок.

Кустарник форзиция – посадка и уход, выращивание и размножение
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
Последние материалы
Результаты ночных ударов ракет и "Гераней" по Украине
Флеболог Гаврилов рекомендовал не вести самолечение заболеваний вен
В Киеве сообщили об убийстве украинского баскетболиста в ФРГ за происхождение
Чего лучше не говорить инспектору ДПС: советы от представителя ГИБДД
Юристы назвали маткапитал среди важных моментов развода супругов
Салат "Капрезе": простая закуска на День всех влюблённых
Яркие и солнечные цветы: рассказываем о форзиции
Юрист Коломийцев рассказал о возможных штрафах для дачника при уборке снега
Российская нефть Sokol уступает Urals на индийском рынке из-за проблем с платежами
ЦБ: в Москве и области взяли почти 23 тысяч кредитных каникул
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников